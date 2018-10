Liège et la Wallonie aussi reliés à la Chine pour le fret par le rail

(Belga) Une ligne ferroviaire cargo reliant la ville chinoise de Zhengzhou et Liège Airport a été inaugurée officiellement mercredi à l'aéroport liégeois. Une liaison hebdomadaire connectera les deux pôles logistiques, avant une à deux autres courant 2019. Le ministre wallon de l'Economie Pierre-Yves Jeholet a symboliquement lancé le premier convoi.

Cela fait 30 ans que la province de Henan est jumelée à la Wallonie. Pour célébrer cet anniversaire, une délégation officielle est présente durant plusieurs jours au sud du pays, où elle y multiplie les rencontres avec les acteurs économiques et politiques. C'est dans ce cadre qu'a été lancée mercredi la première ligne ferroviaire entre Zhengzhou et Liège Airport, qui possède un terminal ferroviaire à proximité immédiate de son tarmac. Tout cela accroît la flexibilité de l'aéroport liégeois pour son offre aux exportateurs et aux expéditeurs européens, soulignent ses responsables. "Nous voulons une Wallonie tournée vers l'extérieur. Cette ligne cargo est une véritable opportunité économique qu'il faut saisir", estime Pierre-Yves Jeholet. "Et puis, quand la première puissance économique mondiale que sont les Etats-Unis fait preuve d'un tel protectionnisme, il faut pouvoir se tourner vers d'autres acteurs comme la Chine", a ajouté le ministre wallon de l'Economie. Le train mettra 12 jours pour arriver à destination en traversant l'Europe. (Belga)