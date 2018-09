Ligue des nations: la Belgique de Lukaku coule l'Islande

Romelu Lukaku, auteur d'un doublé à Reykjavik mardi, a permis à la Belgique de battre l'Islande (3-0) pour bien se lancer en Ligue des nations, deux mois après la troisième place des Diables Rouges au Mondial-2018.

En bon renard des surfaces, le joueur de Manchester United, déjà auteur de deux doublés en Russie et d'un but vendredi en amical en Ecosse (4-0), a d'abord inscrit le but du break (2-0, 31), puis le troisième but de son équipe (3-0, 81).

Avant lui, la star Eden Hazard avait ouvert le score sur un penalty (29), que s'était procuré Lukaku, encore lui.

Au classement, la sélection de Roberto Martinez revient à hauteur de la Suisse, qui reste en tête à la différence de but après sa gifle inaugurale infligée à l'Islande (6-0), samedi à Saint-Gall.