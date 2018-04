Lionel Messi peut enregistrer sa marque de vêtements de sport

(Belga) La Justice européenne a donné raison jeudi à la star du football Lionel Messi qui utilise son nom pour une marque d'articles et de vêtements de sport, dans un différend avec une marque espagnole phonétiquement proche, "Massi".

Le détenteur de la marque Massi avait obtenu gain de cause en 2014 devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, qui est responsable de la gestion des marques commerciales ainsi que des dessins ou modèles enregistrés. L'Office avait reconnu un risque de confusion entre les marques. Le footballeur argentin était allé en recours contre cette décision devant le Tribunal de l'Union européenne. Jeudi, ce dernier a débouté la marque Massi. Il a considéré que la renommée du quintuple Ballon d'or neutralisait les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux marques. "Le degré de similitude entre les marques n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir considérer que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise", selon le Tribunal. (Belga)