Lordstown Motors subit un nouveau revers avec le départ immédiat de son patron

Les difficultés s'enchainent pour la start-up américaine Lordstown Motors qui développe un pick-up électrique: quelques jours après avoir averti qu'elle pourrait manquer d'argent dans les prochains mois, elle a annoncé lundi les départs immédiats de son patron et de son directeur financier.

Elle a aussi publié un rapport d'un comité spécial du conseil d'administration reconnaissant que l'entreprise avait fait des déclarations "inexactes" sur certaines pré-commandes.

L'action de l'entreprise, qui ambitionne de lancer la production de son véhicule en septembre dans une ancienne usine de General Motors dans l'Ohio, a chuté dans la foulée de près de 19% à la Bourse de New York.

Le groupe avait été accusé en mars par la société d'investissement Hindenburg Research d'avoir "induit les investisseurs en erreur sur la demande et ses capacités de production".

Après avoir mené l'enquête, le comité a réfuté la plupart des accusations d'Hindenburg, notamment sur l'incapacité technique du groupe à lancer la production d'un véhicule dans les temps annoncés.

Mais il a convenu que Lordstown Motors avait à plusieurs occasions annoncé des pré-commandes de la part d'organisations quand en fait il s'agissait d'entreprises n'ayant pas l'intention de passer de commandes directement, n'ayant visiblement pas suffisamment de ressources pour les financer ou ayant simplement exprimé un "intérêt".

Sans faire de lien direct avec la publication des conclusions du rapport, le groupe a juste après annoncé la démission de son fondateur et directeur, Steve Burns, et de son directeur financier, Julio Rodriguez.

- Le prochain Tesla -

C'est le dernier revers en date pour Lordstown, qui avait déjà prévenu le 8 juin n'avoir pas forcément suffisamment d'argent disponible pour produire un véhicule à échelle commerciale et pourrait en conséquence avoir à mettre la clef sous la porte dans les prochains mois.

L'entreprise avait alors aussi assuré être en train de lever des fonds supplémentaires pour éviter une telle situation.

Profitant d'un engouement de certains investisseurs à la recherche du prochain Tesla dans le secteur des véhicules électriques, Lordstown était pourtant parvenu à lever 675 millions de dollars en octobre lors de son entrée à Wall Street via un SPAC, un instrument financier qui permet à une entreprise d'entrer en Bourse en évitant certaines contraintes réglementaires.

Mais la trésorerie n'est pas forcément suffisante face aux dépenses plus élevées que prévu en recherche et développement et aux montants nécessaires pour lancer la production à grande échelle des véhicules, avait relevé Lordstown début juin.

En attendant de trouver de nouveaux dirigeants, Angela Strand a été nommée présidente exécutive du conseil d'administration de Lordstown Motors. Déjà membre de cette instance de direction, elle dirige un cabinet de conseil.

"Nous restons déterminés à atteindre nos objectifs de production et de commercialisation, à nous conformer aux normes d'exploitation et de performance les plus élevées et à créer de la valeur pour les actionnaires", a-t-elle assuré dans un communiqué.

Le groupe a aussi procédé à diverses nominations lundi, dont celles de Becky Roof au poste de directrice financière par intérim et celle de Jane Ritson-Parsons au poste de directrice des opérations.

"Le changement de direction est une première étape importante pour que l'entreprise puisse aller de l'avant", a estimé Adam Jonas, analyste spécialisé dans le secteur automobile pour Morgan Stanley.

"Nous avions l'impression qu'il était devenu compliqué pour l'entreprise de lever de nouveaux capitaux avec une équipe de direction dont il était généralement considéré qu'elle n'emmènerait pas l'entreprise vers la prochaine étape de son développement", a-t-il relevé dans une note.