Lotus Bakeries primée entreprise de l'année par la chambre de commerce belgo-américaine

(Belga) L'entreprise belge Lotus Bakeries a été proclamée entreprise de l'année à New York par BelCham, la chambre de commerce belgo-américaine, communique BelCham samedi. Le développeur brabançon du logiciel de gestion Odoo et Dirk Frimout ont ausi été mis à l'honneur.

BelCham récompense chaque année des entreprises et personnalités belges qui se sont distinguées sur le marché américain et ont permis de renforcer les liens (économiques) entre les USA et la Belgique. Lotus Bakeries a été nommée entreprise de l'année pour son rayonnement international dans le domaine de l'innovation et du succès commercial. BelCham a particulièrement apprécié le succès du fabricant de biscuits aux USA avec les spéculoos caramélisés Biscoff. Le prix de l'entreprise la plus prometteuse de l'année a été décerné au développeur du logiciel Odoo, qui est utilisé par quatre millions de personnes dans le monde. L'entreprise a développé une trentaine d'applications principales depuis son lancement. La société, établie à Grand-Rosière (Brabant Wallon), réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2017 et emploie 170 personnes en Belgique. Dirk Frimout, premier Belge dans l'espace, a aussi reçu le 2018 LifeTime Achievement Award, pour avoir fait le tour de la terre 143 fois en 1992 avec le vaisseau américain Atlantis. (Belga)