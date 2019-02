Louboutin remporte une bataille judiciaire sur ses semelles rouges

(Belga) Le chausseur français Christian Louboutin a annoncé vendredi avoir remporté une bataille judiciaire de longue haleine contre une société néerlandaise accusée de copier ses célèbres chaussures à talons hauts et semelles rouges.

Un tribunal de La Haye a ordonné au fabricant de chaussures néerlandais Van Haren de stopper la vente de modèles similaires à ceux de la marque de luxe française. Van Haren, attaquée par Louboutin pour avoir commercialisé en 2012 des chaussures avec une semelle rouge, devra également payer des dommages et intérêts à la société basée à Paris. Le jugement du tribunal néerlandais est conforme à une décision rendue en juin 2018 par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), qui avait accordé à Louboutin l'exclusivité de ses fameuses semelles rouges. La Cour avait estimé qu'une couleur peut être déposée comme une marque. "Christian Louboutin accueille chaleureusement ce nouveau jugement, qui renforce encore les décisions favorables concernant la validité de la marque des semelles rouges déjà émise dans de nombreux pays", a réagi la compagnie dans un communiqué. Dans sa décision rendue mercredi, le tribunal de La Haye a estimé que le modèle de chaussures de Van Haren, intitulé "Cinquième avenue" et élaboré par l'actrice américaine Halle Berry, "enfreint les droits de marque du créateur français". Les juges ont enjoint à la société néerlandaise de détruire toutes les copies existantes de ce modèle et de fournir des détails sur tous les magasins où il a été vendu. Le tribunal de La Haye avait demandé en 2016 à la CJUE, plus haute instance judiciaire de l'Union européenne, de se prononcer sur le droit d'exclusivité auquel pouvait prétendre Louboutin sur ses semelles rouges. La marque française commercialise ses chaussures à hauts talons, devenues emblématiques, depuis plus de 25 ans. Des dizaines de célébrités ont depuis jeté leur dévolu sur les modèles à semelles rouges de Louboutin. Les célèbres souliers sont notamment apparus dans "Sex and the City 2", un film inspiré de la série télévisée éponyme. (Belga)