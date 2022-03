Ludivine Dedonder à la rencontre de l'entreprise aéronautique Sabca

(Belga) La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, est allée mardi après-midi à la découverte du siège carolorégien du groupe aérospatial installé à Gosselies et qui se concentre sur la maintenance lourde et la prolongation de vie des avions de combat F-16 belges et de l'US Air Force ainsi que sur l'entretien des hélicoptères Agusta A109 de la composante Air.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une tournée de l'ensemble des entreprises belges actives dans le secteur de la sécurité et la défense - appelé à bénéficier d'une manne financière de la part du gouvernement fédéral, avec une série d'investissements à venir, notamment dans de nouveaux équipements -, a précisé Mme Dedonder (PS) à quelques journalistes. "C'est un de mes objectifs prioritaires, de renforcer la base industrielle (ce qu'on appelle en France la "Base industrielle et technologique de défense", BITD) belge, c'est-à-dire de travailler avec les entreprises, afin qu'il y ait des retombées financières et une maîtrise du savoir-faire et de l'emploi à terme", a-t-elle ajouté. La Défense va se doter pour la première fois d'une stratégie de recherche et de développement avec des moyens ambitieux pour stimuler la recherche et donner des impulsions dans le domaine du développement de technologies. L'objectif de cette stratégie est d'associer les entreprises à des projets de recherches et leur permettre de développer une position concurrentielle dans des domaines de pointe à haute valeur ajoutée, afin de consolider leurs activités et de les ancrer en Belgique. La ministre a pu découvrir les ateliers de la Sabca (Société anonyme belge de Constructions aéronautiques), une entreprise centenaire désormais intégrée au sein du groupe aérospatial Blueberry, qui englobe également Sabena Aerospace, aux activités complémentaires.