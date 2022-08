Mack Rutherford atterrit à Courtrai avant de mettre le cap sur le record du monde

(Belga) Mack Rutherford a atterri lundi à l'aéroport de Courtrai (province de Flandre occidentale), peut-on lire sur son site internet. Après un passage par l'aérodrome de Buzet (Pont-à-Celles, province de Hainaut) mardi matin, le jeune pilote belgo-britannique de 17 ans s'envolera pour la Slovaquie. Son périple s'achèvera dans deux jours à Sofia, en Bulgarie, d'où il était parti le 23 mars. L'adolescent pourra alors inscrire son nom au Guinness Book en tant que plus jeune pilote d'ultra-léger motorisé à boucler un tour du monde en solitaire.

Le record masculin est détenu, depuis l'année dernière, par le Britannique Travis Ludlow, 18 ans. Le titre féminin est, lui, détenu depuis le début de cette année par Zara Rutherford, la sœur de Mack, âgée de 19 ans. Mack Rutherfordn n'avait que 16 ans lorsqu'il a entamé son voyage en mars au départ de à Sofia, où le sponsor principal de son aventure, l'entreprise ICDSoft, est établi. Le jeune pilote vole à bord d'un ULM de la série "Shark", l'un des plus rapides au monde. Au cours de son expédition, il a dû faire face à de nombreux défis, des tempêtes de sable au Soudan à la chaleur extrême à Dubaï, en passant par la fermeture des aéroports en Inde. Mack vole depuis son plus jeune âge. Il a obtenu sa licence de pilote en 2020, à l'âge de 15 ans. Son père est pilote professionnel, sa mère pilote amateure et sa sœur aînée, Zara Rutherford, a terminé son propre tour du monde il y a quelques mois seulement. (Belga)