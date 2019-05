MacKenzie Bezos s'engage à donner la majorité de sa fortune, issue d'Amazon

Jeff Bezos et MacKenzie Bezos, actuellement en instance de divorce, le 24 avril 2018 à BerlinJORG CARSTENSEN

L'ex-femme du milliardaire américain Jeff Bezos, MacKenzie Bezos, a décidé de donner une grande partie de sa fortune par le biais d'une organisation caritative baptisée "Giving Pledge", près de six mois après l'annonce de son divorce d'avec le fondateur d'Amazon.

Dans un texte rendu public mardi et publié sur le site du "Giving Pledge", Mme Bezos, 49 ans, actuellement en instance de divorce, affirme qu'elle a "une somme d'argent disproportionnée à partager".

Après avoir passé près de la moitié de sa vie aux côtés de Jeff Bezos, elle avait annoncé en avril qu'elle conserverait 25% des actions qu'ils possédaient ensemble, soit 4% du capital d'Amazon. Ce qui représentait environ 36 milliards de dollars. MacKenzie Bezos avait par ailleurs concédé l'ensemble des droits de vote du couple sur Amazon à son ancien compagnon.

Le Giving Pledge, ou "Promesse de donation", est une initiative lancée en 2010 par les milliardaires américains Warren Buffett et Bill Gates, encourageant les personnes riches du monde entier à donner plus de la moitié de leur fortune à des organisations caritatives, de leur vivant ou à leur mort.

La liste des signataires visible sur le site du Giving Pledge -environ 200 noms- comporte les signatures du fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, de l'investisseur Bill Ackman et du cofondateur de Microsoft Paul Allen.

Robert Smith, un homme d'affaires américain, en fait également partie depuis 2017. Celui-ci a récemment fait sensation en annonçant le remboursement des prêts étudiants de centaines d'élèves de l'université de Morehouse, aux Etats-Unis.

Absent de poids: Jeff Bezos lui-même, la première fortune mondiale. Le milliardaire a toutefois dévoilé en septembre le lancement d'un fonds d'investissement de deux milliards de dollars visant à apporter une aide aux familles de sans-abri et à la scolarisation des communautés pauvres.

Dans son texte, MacKenzie Bezos affirme qu'elle ne compte pas s'arrêter là dans ses projets philanthropiques. "Cela prendra du temps, et des efforts, et de l'attention. Mais je n'attendrai pas. Et je vais continuer jusqu'à ce que le coffre-fort soit vide", a-t-elle écrit.