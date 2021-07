Macron inaugure l'exposition "Fabriqué en France" à l'Elysée

Un manège dans la cour, de la lingerie dans la salle des fêtes, un ULM dans le jardin : l'Elysée a accueilli vendredi soir sa seconde exposition du "Fabriqué en France", inaugurée par Emmanuel Macron avant l'ouverture au public ce week-end.

"Le fabriqué en France, c'est de l'emploi qu'on recrée, avec ici le premier lave-linge produit en France depuis 15 ans", a lancé le chef de l'Etat devant plusieurs centaines d'invités.

"C'est aussi de la souveraineté et de l'indépendance, en relocalisant des savoir-faire. Et c'est aussi de l'écologie, en réduisant les émissions de carbone. C'est une réponse aux défis environnementaux qui ne passe pas par la décroissance mais par l'innovation et l'emploi. On produit au plus près des marchés finaux. Je ne sais pas expliquer une aventure où la réponse à l'écologie serait la destruction d'emplois", a-t-il plaidé, une pique aux écologistes tenants de la décroissance.

L'exposition, qui accueille 126 produits allant du design à la robotique en passant par l'agroalimentaire, l'électronique ou le textile, vient illustrer les efforts de l'exécutif pour réindustrialiser la France et relocaliser des productions.

Emmanuel Macron a aussi fait le lien avec le plan de relance, qui soutient certaines des entreprises présentes, et applaudi "l'esprit français, d'ambition, de conquête du monde d'ancrage, de sens des valeurs". "Nous avons aussi porté des décisions parfois difficiles qui ont permis de moderniser le pays", a-t-il ajouté en défendant son bilan.

L'an dernier, la première exposition du "fabriqué en France" à l'Elysée, en janvier 2020, avait attiré 10.000 visiteurs.