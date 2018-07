Macron promulgue la réforme controversée du rail français

(Belga) La très controversée réforme du rail en France a été promulguée mercredi par le président Emmanuel Macron, qui est parvenu à faire adopter ce texte emblématique de sa volonté de "transformer" le pays, malgré une très longue grève.

"Cette nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui pour notre système ferroviaire est importante, c'est une transformation profonde", a déclaré le chef de l'Etat français en signant devant les caméras le texte de loi. Au centre d'une grève de trois mois par épisodes - la plus longue des trente dernières années dans les chemins de fer français - la loi sur la SNCF avait été définitivement adoptée par le Parlement le 14 juin. Elle prévoit notamment l'abolition à terme du statut particulier des cheminots, la transformation de la compagnie en une société à capitaux publics incessibles et fixe le calendrier de l'ouverture à la concurrence prévue au niveau européen. "La SNCF a maintenant tous les atouts pour réussir dans ce nouveau monde", s'est félicité Emmanuel Macron. Cette réforme bénéficie du soutien de l'opinion publique mais elle a provoqué une levée de boucliers des syndicats qui craignent une privatisation à terme de l'entreprise publique, ce que récuse le gouvernement. Malgré l'adoption de la loi, deux syndicats, la CGT et SUD-Rail, comptent poursuivre la grève en juillet, au-delà du calendrier initial qui prévoyait une fin de la mobilisation le 28 juin. (Belga)