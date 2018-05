Macron signe plusieurs accords institutionnels et commerciaux avec l'Australie

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre australien Malcolm Turnbull à Sydney le 2 mai 2018LUDOVIC MARIN

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre australien Malcolm Turnbull ont signé mercredi plusieurs accords institutionnels et contrats commerciaux, marquant leur volonté de construire un "partenariat plus approfondi" entre les deux pays, dans le cadre d'un "nouvel axe indo-pacifique".

"Nous avons un objectif commun: faire de nos deux pays les acteurs d'un partenariat nouveau dans la zone indo-pacifique", a déclaré Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse commune, à l'issue d'un entretien à Admiralty House.

"Nous nous tenons côte à côte, et nous nous unissons contre le terrorisme et contre ceux qui veulent saper la démocratie", a ajouté M. Turnbull, soulignant que leur deux pays représentaient "des valeurs partagées", comme "la démocratie, la liberté".

"Nous avons la même préoccupation sur les risques et les menaces qui traversent la région indo-pacifique: les rivalités entre puissances, les tensions identitaires, les trafics de toutes sortes qui prospèrent sur le manque de développement lié en très grande partie au dérèglement climatique", a reconnu Emmanuel Macron, en visite depuis mardi sur le continent.

"Notre priorité partagée c'est de construire cet axe indo-pacifique fort pour garantir à la fois nos intérêts économiques et de sécurité et pour promouvoir, dans une région clé pour les équilibres mondiaux, la paix et la stabilité", a-t-il poursuivi. "Le dialogue trilatéral Australie-Inde-France a vocation a jouer un rôle central", a-t-il assuré.

Les deux hommes ont affirmé qu'ils ne s'agissait pas là d'agir contre la Chine, qui a pris une place économique prépondérante dans la région, mais de "préserver un développement qui repose sur des règles" et "les équilibres de la région", et d'éviter une "hégémonie".

En matière de défense, ils ont signé un "accord bilatéral relatif à la fourniture de soutien logistique mutuel entre les forces armées françaises et les forces de défense australiennes".

Un accord sur la cybersécurité a aussi été "acté", via une "lettre d’intention" visant à renforcer la coopération entre l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et l'Australian Cyber Security Centre (ACSC).

Les deux hommes ont également fait "un point précis" sur leur coopération en matière d'armement, et notamment sur le contrat signé en 2016 concernant la livraison par Naval Group (ex-DCNS) de 12 sous-marins nouvelle génération à l'Australie. "J'ai confirmé au Premier ministre Turnbull qu'il pouvait pleinement compter sur la France pour que cette ambition navale et politique soit une réussite".

Ils ont également acté la mise en place d'initiatives conjointes sur la lutte contre le réchauffement climatique", pour "notre patrimoine commun, le Pacifique", a dit M. Macron.