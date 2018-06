Maison connectée: Delta Dore veut devenir leader européen d'ici dix ans

Le spécialiste français de la maison et des bâtiments connectés Delta Dore a annoncé vendredi le lancement d'un plan de transformation pour devenir le leader européen du secteur d'ici dix ans.

Le groupe vise une croissance "à deux chiffres" en moyenne sur les dix prochaines années et un chiffre d'affaires "multiplié par un peu plus que deux", a indiqué à l'AFP Pascal Portelli, nouveau président du directoire de la société depuis mai.

Le plan de transformation repose notamment sur une croissance à l'international où la société est déjà présente à travers neuf filiales.

Delta Dore souhaite à l'avenir s'étendre pour réaliser à l'horizon 2028, "70% de son chiffre d'affaires à l'international", notamment en Allemagne qui représente "le marché le plus porteur en Europe", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Les marchés allemand et britannique sont plus gros que le marché français. Cela permet d'envisager des taux de croissance assez significatifs. On a une vraie volonté de se diversifier", a précisé M. Portelli.

Le groupe qui investit déjà 10% de ses revenus dans la recherche et le développement souhaite également poursuivre ses activités d'innovation pour devenir un "acteur majeur de la transition énergétique".

Selon Delta Dore, le marché de la maison et du bâtiment connecté a généré 20 milliards d'euros de revenus en 2017 dans le monde et prévoit une croissance estimée à 30% par an pour les cinq prochaines années.

La société, qui a vu sa croissance augmenter de 72% en 10 ans pour devenir le leader français de la maison connectée affirme que "plus de 3 millions de logements et 10.000 sites tertiaires et industriels" sont équipés de ses technologies.

En 2017, l'entreprise affichait 145 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont un tiers à l'international et emploie 860 personnes. Elle produit divers objets connectées pour les habitations comme des commandes de pilotage à distance des volets roulants ou du thermostat.