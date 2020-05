Malgré le coronavirus, Fiat Chrysler et PSA déterminés à mener leur fusion à terme

Des ombres planent sur le mariage annoncé entre les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA), en raison de la pandémie qui fragilise les entreprises et menace l'équilibre de lHarold CUNNINGHAM, Daniel ROLAND

Les constructeurs Fiat Chrysler (FCA) et PSA (Peugeot Citroën) restent déterminés à mener leur fusion jusqu'à son terme, soit fin 2020-début 2021, malgré la pandémie de coronavirus, a assuré le constructeur italo-américain, qui a fait état mardi d'une lourde perte trimestrielle.

"Malgré cette situation inattendue et sans précédent, FCA et le groupe PSA restent engagés à mener une fusion à parité (50/50), pour créer un leader mondial de la mobilité. Ensemble, nous continuons à faire avancer les différents volets pour finaliser la fusion et nous confirmons notre engagement à terminer l'opération d'ici la fin 2020 ou le début 2021", a souligné FCA dans un communiqué.

Fiat Chrysler a essuyé une perte nette de 1,7 milliard d'euros au premier trimestre, victime de l'effondrement du marché mondial à cause de la pandémie de coronavirus.

Il réalise ainsi un résultat bien pire qu'attendu, les analystes ayant prévu un bénéfice net de 266 millions, selon le consensus du fournisseur d'informations financières, Factset Estimates.

Le chiffre d'affaires du groupe, qui compte les marques Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge et Ram, a lui chuté de 16%, à 20,56 milliards d'euros, contre 21,71 milliards d'euros attendus par les analystes.

Le groupe, qui avait retiré le 18 mars ses prévisions pour 2020 en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur le marché automobile et le fonctionnement de ses usines, a indiqué jeudi qu'il donnerait des indications pour le futur "dès qu'il y aura une plus grande visibilité de l'impact complet de la crise".