Malte: un homme d'affaires arrêté dans l'enquête sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana

Yorgen Fenech, un homme d'affaires maltais, a été arrêté mercredi dans l'enquête sur l'assassinat en 2017 de la journaliste d'investigation et blogueuse Daphne Caruana Galizia.

"Nous avons arrêté un homme dans le cadre de notre enquête sur le meurtre de Daphne Caruana Galizia", a déclaré à l'AFP un policier de haut rang sous couvert d'anonymat.

L'homme d'affaires a été identifié comme Yorgen Fenech, qui a versé des fonds à un ministre et au chef de cabinet du Premier ministre maltais via une société sur laquelle la journaliste assassinée avait écrit.

Il a été interpellé à l'aube en mer à bord de son yacht, alors qu'il tentait de quitter l'île méditerranéenne, au lendemain d'un revirement dans l'enquête sur l'assassinat de la journaliste susceptible de permettre l'identification des commanditaires, selon la même source.

"Il était à bord de son bateau au moment de l'arrestation", a indiqué la source policière, en précisant que M. Fenech est considéré comme une personne pouvant avoir des informations sur les faits.

Mardi, le Premier ministre Joseph Muscat, chef du Parti travailliste maltais, avait annoncé l'octroi d'une immunité à un homme soupçonné d'avoir été un intermédiaire dans cet assassinat, en échange de son témoignage devant un tribunal. Cet homme, dont l'identité n'a pas été révélée, prétend savoir qui se cache derrière l'assassinat de la journaliste.

Yorgen Fenech est le directeur et l'un des propriétaires d'Electrogas, qui avait remporté en 2013 un contrat de plusieurs millions d'euros avec l'Etat maltais pour la construction d'une centrale électrique au gaz.

L'agence maltaise du renseignement financier l'a également identifié comme le propriétaire d'une société basée à Dubaï, 17 Black. Huit mois avant sa mort, Daphne Caruana Galizia avait écrit sur cette société dans son blog, affirmant qu'elle était connectée à des hommes politiques maltais.

M. Fenech, qui est également le patron du groupe Tumas, actif dans l'hôtellerie et l'automobile, a été intercepté vers 05H30 (04H30 GMT). Son élégant yacht blanc a été raccompagné au port de Portomaso, où sa famille possède l'hôtel Hilton, et placé sous haute surveillance par la police et l'armée maltaises.

- "Pots-de-vin" -

M. Muscat a déclaré à la presse mardi que la police et Interpol, qui collaborent à l'enquête sur l'assassinat de Daphne Caruana, avaient arrêté la semaine passée plusieurs personnes, dont l'intermédiaire présumé, dans le cadre d'une opération contre le blanchiment de l'argent sale.

Trois hommes sont en attente d'être jugés pour le meurtre: il s'agit des frères Alfred Degiorgio et George Degiorgio, ainsi que de Vincent "Vince" Muscat (pas de lien direct avec le Premier ministre), arrêtés le 4 décembre 2017.

Daphne Caruana Galizia avait été tuée dans l'explosion de sa voiture piégée le 16 octobre 2017. Souvent qualifiée de "WikiLeaksaliste à elle toute seule", elle avait révélé certains des pans les plus sombres de la vie politique maltaise, s'en prenant avec virulence à M. Muscat.

L'essentiel du travail d'enquête de Daphne Caruana, 53 ans, mariée et mère de trois fils, était axé sur la partie de l'immense investigation des "Panama Papers" consacrée à des soupçons de corruption au plus haut niveau à Malte.

En particulier, des mails révélés par l'enquête ont montré que certaines sociétés panaméennes appartenant au ministre de l'Energie de l'époque (et actuellement ministre du Tourisme) Konrad Mizzi et au chef de cabinet du Premier ministre, Keith Schembri, avaient reçus des fonds de 17 Black, la société de Yorgen Fenech. Ces versements qui atteignaient plusieurs milliers d'euros par jour étaient effectués en échange de services non précisés.

"Un patron de centrale électrique suspecté de rétropaiements au chef de cabinet du Premier ministre (Joseph Muscat) et du ministre de l'Energie vient d'être arrêté en lien avec l'assassinat de ma mère. C'est le moment pour Mizzi et Schembri de démissionner et d'être placés sous surveillance", a estimé dans un tweet Andrew, l'un des fils de la journaliste.

Un autre fils, Matthew, a particulièrement pointé du doigt le chef d'état-major Schembri: "C'est confirmé: Yorgen Fenech était sur le bateau et a tenté de fuir Malte. Son rôle était de remettre des pots-de-vins au chef de cabinet de Muscat. Il est toujours son chef de cabinet".

