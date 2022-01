Marée noire au Pérou: le gouvernement double son estimation de pétrole déversé

(Belga) Le gouvernement péruvien a doublé vendredi son estimation de la quantité de pétrole qui s'est déversée au large des côtes de ce pays, de 6.000 à 12.000 barils, dont plus d'un tiers ont été récupérés.

"Nous avons pour le moment le chiffre de 11.900 barils" répandus en mer au cours de la marée noire du 15 janvier, contre 6.000 estimés auparavant, a déclaré le ministre péruvien de l'Environnement Ruben Ramirez à l'occasion d'une conférence de presse. Le 15 janvier, une fuite de pétrole s'est produite pendant le déchargement d'un tanker dans la raffinerie de La Pampilla, propriété du groupe pétrolier espagnol Repsol, située à 30 km au nord de Lima. La nappe de pétrole a été poussée par les courants jusqu'à 140 km au nord de la raffinerie. Elle a entraîné la mort de milliers de poissons et d'oiseaux marins et mis des centaines de pêcheurs artisanaux au chômage. En plein milieu de l'été austral, le secteur touristique de la zone est également touché de plein fouet. Selon le gouvernement, plus de 180 hectares de littoral ont été souillés, ainsi que 713 hectares de zone maritime. "Pour l'heure, 4.225 barils ont été récupérés", a précisé le vice-ministre de l'Environnement, Alfredo Mamani, au cours de la même conférence de presse. Quelque 11.900 barils correspondent à environ 1.700 tonnes de pétrole. (Belga)