Maroc: remis du coronavirus et "heureux", il va rentrer en France par avion spécial

Une photo fournie par la famille montrant le français Laurent Balestra, sa femme Jennifer et leur bébé Lino devants un hôpital de la ville marocaine de Marrakech le 1er avril 2020, après leur rétabli-

Laurent Balestra a "beaucoup de chance": contaminé par le nouveau coronavirus avec son épouse et son bébé, ce Français, comme sa famille, est "parfaitement remis" après un confinement médical au Maroc et rentre chez lui dans un avion spécial affrété par la France.

Malgré le blocus aérien, les autorités marocaines ont autorisé cette semaine deux vols dérogatoires vers Paris pour permettre à des touristes français bloqués de rentrer chez eux, selon une source diplomatique à Rabat.

Les mesures drastiques de fermeture des frontières adoptées en urgence par le Maroc mi-mars pour limiter la pandémie de Covid-19 ont pris par surprise des milliers de touristes de toute nationalité.

La grande majorité a pu repartir par des avions spéciaux, mais certains n'ont pas réussi à embarquer, à cause du manque de places et des délais très courts.

Deux ferries spéciaux ont également été autorisés à partir de cette semaine vers le port français de Sète au départ de Tanger pour les touristes en camping-car coincés par la fermeture des liaisons maritimes passagers décrétée par le Maroc, selon la même source.

Un millier de camping-caristes s'étaient retrouvés bloqués dans le nord du Maroc quand l'Espagne a fermé la frontière terrestre de ses deux enclaves, Ceuta et Melilla, dans le cadre des mesures d'urgence destinées à lutter contre la pandémie, selon différents sites d'entraide.

Laurent Balestra avait lui fait un malaise à bord d'un avion en route vers Marrakech (sud) pour un court séjour touristique avec son épouse Jennifer et Lino, son bébé de neuf mois.

Il a demandé à être dépisté peu après son arrivée. Testé positif avec ses deux proches, ils ont été immédiatement pris en charge.

"Je suis heureux et je veux dire à tout le monde qu'il faut être optimiste mais aussi rester très prudent: oui, on peut guérir de (la maladie) Covid-19, oui c'est un virus traître et fourbe", a dit à l'AFP cet agent immobilier de 51 ans qui vit en région parisienne.

La famille est restée trois semaines en observation dans un hôpital public de Marrakech, a décliné un traitement à la chloroquine et a fini par sortir mercredi "complètement guérie", sous les applaudissements du personnel médical.

"C'est important de donner des nouvelles positives par les temps qui courent", a insisté M. Balestra, joint par téléphone depuis la résidence-hôtel de Marrakech où il attend l'avion spécial dont le décollage est prévu vendredi.

Le Maroc comptait 676 cas officiellement déclarés jeudi matin, 20 rémissions et 40 décès.