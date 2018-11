Marseille: démission d'un vice-président LR de la Métropole, plus de 1.000 habitants évacués

L'un des vice-présidents LR de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a démissionné samedi de ses fonctions, près de deux semaines après l'effondrement de deux immeubles vétustes du centre-ville qui a fait huit morts.

Au total, depuis cet effondrement le 5 novembre, 1.010 personnes habitant dans 106 immeubles ont été évacuées à travers Marseille, par mesure de précaution.

Samedi, l'élu de Marseille Bernard Jacquier, a présenté sa démission de ses fonctions de vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à la commande publique et à la commission d'appel d'offres. Cette démission a été acceptée par la présidente de la métropole, Martine Vassal. Il conserve toutefois son mandat électif, a précisé la mairie.

Cet avocat en droit immobilier a expliqué vouloir "éviter tout amalgame" avec la situation d'un logement que le quotidien La Marseillaise a révélé qu'il possédait dans le 3e arrondissement. Les locataires en avaient été évacués il y a un an à la suite d'un arrêté préfectoral d'insalubrité.

"Il n’y a jamais eu dans ma démarche, la moindre recherche d'enrichissement et encore moins quelque négligence que ce soit vis-à-vis de la santé et de la sécurité d’autrui", a souligné M. Jacquier qui assure que cet arrêté ne lui a jamais été notifié.

Jeudi, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier, avait déjà suspendu deux vice-présidents de leur fonction.

A Marseille, sur les plus de 1.000 personnes évacuées, 800 sont hébergées dans quatorze hôtels de la commune et 210 ont trouvé une solution d’hébergement par leurs propres moyens. Selon la mairie, "351 signalements ont été traités ou sont en cours de traitement et 212 visites ont été effectuées par les services municipaux compétents".

Parmi ces signalements 33 ont fait l'objet de levées de doutes qui ont permis aux personnes évacuées de regagner leur logement, ajoute la mairie, sous le feu des critiques sur la faiblesse de son action contre l'habitat vétuste.