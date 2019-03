Mediapart a dépassé les 150.000 abonnés en 2018

(Belga) Mediapart a poursuivi son envol en 2018, sa onzième année d'existence, et franchi la barre des 150.000 abonnés, a annoncé mardi l'équipe du site d'information lors de sa conférence de presse annuelle.

En 2017 le média indépendant avait dépassé la barre des 140.000 abonnés actifs payants. "Mediapart pour la huitième année est une entreprise profitable, sans endettement, qui ne vit que du soutien de ses lecteurs", s'est félicité Edwy Plenel, le directeur de publication. Après une forte hausse en 2017, le chiffre d'affaires du journal en ligne a légèrement progressé en 2018, à 13,8 millions d'euros contre 13,7 millions un an plus tôt. L'année 2018 a été marquée par "l'affaire Benalla", avec des révélations mettant en cause un proche collaborateur d'Emmanuel Macron, et qui s'est soldée par une tentative de perquisition au siège parisien du journal. "La croissance des abonnés est très forte depuis décembre", a ajouté Edwy Plenel, poussée notamment par la couverture des "gilets jaunes". Le bénéfice net diminue de 9%, à près de deux millions d'euros. Cette baisse est liée à "l'augmentation de l'impôt" et à la "hausse de la participation distribuée aux salariés en raison de la fin du déficit fiscal reportable", précise Mediapart. Le site ne perçoit toujours pas de subventions ni d'aides privées, conformément à sa politique d'indépendance. Le site, qui continue à recruter, compte désormais 87 salariés en CDI, dont 47 journalistes. (Belga)