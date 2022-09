Médias: un plan d'économies d'un million d'euros également présenté chez IPM

(Belga) Un plan d'économies d'un million d'euros a été présenté jeudi chez IPM, le groupe de médias qui édite notamment les journaux et magazines La Libre Belgique, La Dernière Heure, Paris Match et Moustique, a-t-on appris vendredi de source syndicale. Il s'agit du même paquet de propositions que celui qui a été annoncé mardi aux Editions de l'Avenir, qui font également partie du groupe IPM, confirme-t-on du côté de la direction.

Un projet de plan d'économies, portant sur un montant d'un million d'euros en 2023, avait en effet été annoncé aux Editions de l'Avenir. La direction avait justifié ces économies par l'augmentation "démesurée" des coûts du papier (+100% en un an), du personnel et de l'énergie, ainsi que par la fragilité du secteur médiatique, qui est en perte de lecteurs et d'abonnés. Des coûts devenus "totalement impayables", avec une augmentation de 3 à 4 millions d'euros. Elle y a proposé plusieurs pistes, dont une réduction du temps de travail, du chômage économique, un blocage barémique et une diminution de jours de congés. Aucun licenciement n'est par contre à l'ordre du jour. La direction d'IPM a soumis la même proposition au personnel de l'entreprise, basée à Etterbeek, jeudi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Il lui est donc aussi demandé de faire des économies pour un million d'euros et il n'y est pas non plus question de licenciement collectif, précise une source syndicale. Tout comme aux Editions de l'Avenir, les représentants des travailleurs entendent bien faire des contre-propositions pour éviter, notamment, que le personnel y perde financièrement. Ils doivent rencontrer la direction dans les jours à venir. (Belga)