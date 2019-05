Mexique: décès confirmé de 13 personnes dans le crash d'un jet privé

(Belga) Les autorités mexicaines ont retrouvé mardi les restes de treize personnes, confirmant ainsi le décès des passagers et de l'équipage d'un avion privé qui s'est écrasé dimanche dans une zone montagneuse de l'Etat de Coahuila (nord-est).

L'avion, un Bombardier Challenger 601 appartenant à une société basée dans l'Etat américain de l'Utah, était parti de Las Vegas aux Etats-Unis, et se rendait à Monterrey dans l'Etat de Nuevo Leon au Mexique, lorsqu'il a disparu des écrans radar. Les experts légistes ont été transportés par hélicoptère sur les lieux de l'accident, dans une zone montagneuse difficile d'accès. Selon le procureur général de Coahuila, Gerardo Marquez, les experts ont retrouvé sept cadavres "pratiquement complets" mais carbonisés, tandis que les six autres corps étaient déchiquetés en "petits fragments" en raison de la violence de l'impact. "Nous avons sept criminalistes, un anthropologue légiste et trois médecins légistes" sur les lieux où l'avion s'est écrasé, a dit M. Marquez. Outre les trois membres de l'équipage, voyageaient à bord de l'avion deux dirigeants de la société mexicaine de services pétroliers Typhoon Offshore et huit membres de leurs familles. Le groupe s'était rendu à Las Vegas pour assister à un match de boxe opposant le Mexicain Saal "El Canelo" Alvarez et l'Américain Daniel Jacobs. Le sportif mexicain, qui a gagné le match, a déploré l'accident. "Mes prières vont à leurs familles", a-t-il tweeté. Un responsable de la Protection civile Francisco Martinez a estimé lundi que de très mauvaises conditions météorologiques auraient pu être à l'origine de l'accident. (Belga)