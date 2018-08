Mexique: un avion de ligne s'écrase au décollage, des blessés, pas de mort

Un avion de la compagnie Aeromexico s'est écrasé mardi juste après son décollage dans l'Etat de Durango, dans le nord du Mexique, faisant 85 blessés mais aucun décès, selon les autorités locales.

L'avion de type Embraer 190, qui effectuait la liaison entre Durango et Mexico, s'est écrasé vers 16H00 locales (21h00 GMT), "avec 97 passagers et 4 membres d'équipage à son bord", a indiqué le ministre mexicain du Transport, Gerardo Ruiz Esparza.

"Il n'y a pas de personne décédée dans l'accident du vol #AM2431", a assuré le gouverneur de cet Etat, Jose Aispuro, sur Twitter.

Selon un premier bilan, "il y aurait environ 85 blessés", a indiqué de son côté sur la chaîne Milenio TV le porte-parole de la protection civile locale, Alejandro Cardoza. Il y a quelques "lésions sérieuses", mais la majorité des blessures sont "très légères", a-t-il précisé.

Quarante-neuf personnes seraient hospitalisées, selon les autorités locales. D'autres ont pu rentrer chez elles.

L'avion aurait été pris dans une forte averse de grêle au moment du décollage et aurait tenté d'effectuer un atterrissage forcé, selon M. Cardoza.

"Le feu s'est déclaré après l'atterrissage forcé qu'ont effectué les pilotes, mais heureusement il n'y a apparemment pas de personnes avec des brûlures", selon M. Cardoza.

Une image prise à l'aide d'un drone et obtenue par l'AFP montre l'avion immobilisé dans un champs en bout de piste.

- 'J'ai vu des flammes' -

"On était sur la piste quand la visibilité s'est obscurcie, a raconté à l'AFP Jacqueline Flores, 47 ans, qui voyageait avec sa fille de 16 ans. L'avion a décollé, puis j'ai senti qu'il commençait à s'incliner et c'est là qu'on est tombé".

"Je crois qu'on est retombé sur la piste car c'était une surface en dur, puis on a dérapé sur de la terre jusqu'à ce que ça s'arrête" indique-t-elle.

"Les bagages tombaient dans le couloir (...) J'ai commencé à sentir de la fumée" poursuit cette femme, venue passer des vacances à Durango d'où elle est originaire, avant de retourner à Bogota, en Colombie, où elle est employée de maison.

"J'ai immédiatement enlevé ma ceinture et j'ai vu des flammes, il fallait sauter. Il y avait un trou juste à côté de nous (...), l'avion s'était brisé, j'ai dit à ma fille +il faut qu'on saute par ici et on a sauté+" poursuit-elle.

Selon le gouverneur, les passagers se sont entraidés pour évacuer rapidement l'appareil à travers les ouvertures dans la carlingue provoquée par l'accident.

Certains auraient souffert de crises de nerf à l'issue de l'accident, a-t-il précisé.

Un correspondant de l'AFP a vu des passagers qui quittaient à pied l'appareil, certains présentant des blessures légères.

Les images de la protection civile diffusées sur les réseaux sociaux montrent un avion au sol, dont la carlingue est partiellement consumée par un incendie.

La compagnie Aeromexico est l'une des principales compagnies mexicaines, membre fondateur de Skyteam, au côté d'Air France.

En juillet 1981, un vol de la compagnie s'était écrasé à l'atterrissage à Chihuahua (nord) pour cause de mauvais temps, faisant 32 morts.