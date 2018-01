Mexique: Volaris commande 80 avions Airbus pour 9,3 milliards de dollars

La compagnie aérienne mexicaine Volaris a commandé 80 avions Airbus A320 pour un montant de 9,3 milliards de dollars, a confirmé mardi le gouvernement.

"L'annonce de l'achat de 80 avions Airbus de la part de Volaris pour un total de 9,3 milliards de dollars est très importante", a déclaré le ministre de la Communication Gerardo Ruiz lors d'un événement en présence de la direction de la compagnie aérienne qui dessert le territoire mexicain, les Etats-Unis et l'Amérique centrale".

Il s'agit de la deuxième plus grosse commande d'avions au Mexique, selon le ministre.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la plus grande commande de l'histoire du constructeur aéronautique européen, annoncée mi-novembre à Dubaï. Elle porte sur 430 moyen-courriers de la famille A320neo pour un montant de près de 50 milliards de dollars au prix catalogue de la part de la société américaine Indigo Partners.

Indigo Partners est actionnaire de Volaris, a expliqué Rafael Alonso Guzman, président d'Airbus Amérique latine.

Les 430 appareils commandés seront alloués aux compagnies low-cost Frontier Airlines (États-Unis), JetSMART (Chili), Volaris (Mexique) et Wizz Air (Hongrie).

Le PDG de Volaris Enrique Beltranena a précisé que sa commande s'étirait sur les huit prochaines années, les 40 premiers appareils étant livrés entre 2018 et 2021 et les autres entre 2022 et 2026.

Volaris est une compagnie aérienne à bas coût créée en 2006 qui dessert 96 villes au Mexique et 78 à l'international. En 2017, elle a transporté plus de 320.000 passagers.