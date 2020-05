Microsoft va investir un milliard de dollars dans le cloud en Pologne

(Belga) Microsoft a annoncé mardi un investissement d'un milliard de dollars en Pologne pour y développer ses opérations, en créant notamment un nouveau centre régional de services de cloud (informatique à distance).

Le géant américain a affirmé dans un communiqué avoir signé un accord avec l'Opérateur National du cloud, une société soutenue par l'Etat polonais, pour offrir des "solutions cloud à toutes les industries et entreprises en Pologne". Cette initiative va se déployer au cours des sept prochaines années, a précisé Microsoft. "Un autre grand acteur global a choisi la Pologne pour y placer son investissement, d'une valeur atteignant un milliard de dollars, le plus important dans notre région de l'Europe", s'est félicité le Premier ministre Mateusz Morawiecki sur sa page Facebook. "C'est un nouveau pas important sur le chemin du développement du numérique et de toute l'économie polonaise", a-t-il ajouté. Microsoft est l'un des géants mondiaux fournissant des services de cloud computing, un marché représentant des centaines de milliards de dollars. L'Opérateur National du cloud a été fondé il y a deux ans par la banque PKO contrôlée par l'Etat et le Fonds National de développement, pour accélérer le développement de l'économie numérique. La Pologne, l'un des pays de l'UE affichant depuis des années une forte croissance, prévoit cette année un recul de son PIB de 3,4% en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)