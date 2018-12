Microsoft veut développer les compétences numériques de 10.000 enfants

(Belga) Microsoft Belgique lance vendredi "DigiKids", une initiative visant à enseigner des compétences numériques aux enfants d'écoles belges âgés de sept à douze ans. Ce vendredi, une trentaine d'enfants de l'école primaire communale Omnimundo d'Anvers en ont suivi la première session. Au total, le géant de l'informatique veut initier 10.000 enfants au code, à l'intelligence artificielle ainsi qu'à une utilisation sûre d'internet.

"La créativité, la collaboration et le code sont trois compétences essentielles à développer chez les enfants afin de les préparer au mieux pour le futur. C'est dans cette optique qu'a été créé DigiKids, afin de changer les perceptions, susciter l'enthousiasme et encourager les jeunes à suivre une filière scientifique", explique le General Manager de Microsoft Belgique et Luxembourg, Didier Ongena. Chaque vendredi de l'année scolaire, Microsoft organisera un cours "DigiKids" dans ses locaux situés sur le site de l'aéroport de Zaventem. L'entreprise technologique entend ainsi accueillir 2.000 élèves par an. Microsoft formera par ailleurs les membres de son réseau en Belgique afin qu'ils forment à leur tour 8.000 enfants supplémentaires par an. Aucune expérience particulière en programmation n'est nécessaire pour suivre les cours "DigiKids", assure Microsoft. Lors des séances, un tutoriel basé sur le jeu Minecraft est utilisé. Les enfants apprennent non seulement le code et l'intelligence artificielle mais ils sont également sensibilisés aux dangers d'internet. La SNCB et Brussels Airport collaborent à ce projet éducatif: les deux sociétés assurent respectivement le transport des participants au sein des écoles et une visite guidée des coulisses de l'aéroport. (Belga)