Mieke Frijters (ATF) couronnée du "Womed Award"

(Belga) Mieke Frijters, de l'entreprise de construction ATF à Zandvliet (Anvers), a été récompensée mercredi par le "Womed Award", qui met chaque année à l'honneur une entrepreneuse. Le prix lui a été remis à Bruxelles mercredi en présence de la reine Mathilde.

Le Womed Award (Women in Enterprise and Development) est une initiative de l'Unizo et de l'asbl Markant, un réseau de femmes actives et entrepreneuses. Mieke Frijters dirige une entreprise familiale d'une centaine d'employés, spécialisée dans les travaux de voirie, d'égouts et de terrassement. Le prix de l'entrepreneuse la plus prometteuse a par ailleurs été attribué à Isabelle Ulenaers, de Geel, qui a développé sa propre gamme de produits de soins via son entreprise Herself. Enfin, le prix Womed Award Sud revient à Blanca Del Carmen Perdomo, présidente de la coopérative de fruits et légumes Las Bromas au Salvador, qui réunit 24 agriculteurs. (Belga)