Mieux qu'un voyage de noces: se dire "oui" (et légalement) sous les tropiques

Convoler à l'étranger, de préférence les pieds dans l'eau: des tour-opérateurs organisent chaque année quelques centaines de mariages civils "à destination", célébrés sous les cocotiers de l'île Maurice ou des Seychelles mais ayant une valeur légale dans l'Hexagone.

"On a déjà eu un jeune homme qui a atterri en kite-surf sur la plage où l'attendait sa promise, et un autre qui voulait absolument arriver sur un cheval blanc; on a eu du mal à trouver un cheval blanc à l'île Maurice mais on y est arrivés!", raconte Didier Sylvestre, directeur général adjoint du voyagiste Exotismes.

Aux antipodes de la traditionnelle cérémonie à la mairie du village, certains couples choisissent pour s'unir des destinations de voyages de noces, pas toutes égales cependant devant le mariage.

Pour être reconnue en France, une union doit en effet être célébrée dans un pays où la législation autorise le mariage civil de couples non-ressortissants: c'est le cas des Seychelles, de l'île Maurice ou encore de la République dominicaine.

Reste ensuite à transcrire le mariage dans les registres de l'Etat civil français, une formalité prévue dans les forfaits "mariages à destination" proposés par une poignée de voyagistes.

"Nous organisons de tels mariages depuis le milieu des années 1990, et nous en faisons environ 150 par an, principalement à Maurice", indique à l'AFP Didier Sylvestre.

Exotismes, agence spécialisée dans les îles et les voyages de noces, exige un délai minimum de trois mois pour la préparation du mariage. Ensuite, toutes les prestations sont à la carte, de l'hôtel au musicien en passant par le photographe ou le gâteau.

- "moins de 2.000 euros" -

Mais avec un minimum "d'options", "on peut se marier aux Seychelles pour moins de 2.000 euros par personne, sur la base d'un séjour d'une semaine", souligne Bruce McNamara, directeur de la production de Beachcomber Tours France, filiale des Hôtels Beachcomber.

Et contrairement à un mariage classique dans l'Hexagone, où famille et amis sont conviés, "la majorité des mariages que nous célébrons se font juste à deux, avec des témoins pris sur place, souvent le personnel de l'hôtel; il est relativement rare d'avoir des groupes", souligne-t-il.

"C'est plus une impulsion, un mariage en amoureux à deux", estime Bruce McNamara. Le tour-opérateur Beachcomber Tours organise près d'une cinquantaine de mariages "à destination" chaque année, célébrés par un magistrat local, "souvent l'adjoint au maire de la ville où se trouve l'hôtel".

Chez TUI France, "nous notons de plus en plus de demandes au sein de notre activité sur mesure concernant les mariages +à destination+, nous y répondons au cas par cas en fonction des envies de nos clients", indique Pascal de Izaguirre, PDG du premier opérateur touristique dans l'Hexagone, présent sur le Salon mondial du Tourisme de Paris (15-18 mars).

Aux Seychelles et à l'île Maurice, destinations également les plus demandées, TUI France travaille "avec les plus grandes chaînes hôtelières" pour proposer des forfaits mariage incluant "un lieu exclusif au sein de l'hôtel pour la célébration, la décoration de la cérémonie, un dîner aux chandelles et un gâteau de mariage".

Et outre le mariage, "une nouvelle tendance émerge, les demandes concernant le renouvellement des voeux à destination. Nos clients nous interrogent de plus en plus pour organiser ce genre de cérémonie, plusieurs années après leur mariage", indique TUI France qui regroupe les marques Marmara, Lookea, Nouvelles Frontières ou encore Passion des Iles.

"Mais attention", souligne Didier Sylvestre pour Exotismes, "la seule chose qu'on ne peut pas garantir à tout prix, c'est la météo... ce n'est pas parce qu'on se marie sous les cocotiers qu'il va faire beau!".