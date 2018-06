Migrants bloqués en mer - SOS Méditerranée dénonce la campagne Benetton montrant des migrants sauvés par l'Aquarius

(Belga) L'ONG SOS Méditerranée a condamné mardi sur son compte twitter l'utilisation à des fins publicitaires d'une photo des migrants secourus par l'Aquarius vêtus de gilets de sauvetage par la marque de vêtements italienne Benetton.

"SOS Méditerranée se dissocie entièrement de cette campagne montrant une photographie prise alors que nos équipes portaient secours à des personnes en détresse en mer lors d'une opération menée le 9 juin", écrit l'ONG qui a porté secours à 630 migrants au large de la Libye. Le cliché pris par un photographe lors de l'opération de sauvetage menée par le navire humanitaire affrété par l'ONG montre des migrants sur un canoë vêtus de gilets de sauvetage rouges avec en bas ajoutée la marque "United colors of Benetton". "La dignité des survivants doit être respectée en toutes circonstances. La tragédie humaine qui se déroule en Méditerranée ne doit jamais être utilisée à des fins commerciales", dénonce SOS Méditerranée qui "condamne l'initiative personnelle du photographe" qui a fourni la photo postée par la marque sur son compte twitter. "SOS Méditerranée ne donne jamais son accord pour une utilisation à des fins commerciales de ses photographies", insiste l'ONG. Le groupe italien d'habillement Benetton qui a terminé 2017 avec la perte la plus importante de son histoire (180 millions d'euros), est un habitué des publicités chocs. Les campagnes du photographe Oliviero Toscani montrant un malade du sida agonisant, une femme noire donnant le sein à un enfant blanc, des sexes en gros plan ou une religieuse à cornette embrassant un jeune prêtre avaient marqué les années 1990. Renouant avec la provocation, le groupe avait encore choqué fin 2011 avec des photomontages montrant les grands de ce monde s'embrassant sur la bouche, dont le pape et un imam. (Belga)