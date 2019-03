Mission économique au Sénégal - Youssou N'Dour, danse africaine et djembés pour clôturer une première journée à Dakar

(Belga) La première journée de travail de la mission économique au Sénégal, présidée par la secrétaire d'Etat bruxelloise au Commerce extérieur, Cécile Jodogne, s'est clôturée jeudi soir avec une cérémonie à la résidence de l'ambassadeur belge à Dakar. Avec un invité remarqué: Youssou N'Dour, artiste renommé et ministre-conseiller du président sénégalais, tout juste réélu, Macky Sall.

La première journée, jalonnée de rencontres politiques pour Mme Jodogne et d'échanges commerciaux pour les 16 entreprises participant à cette mission, s'est terminée lors d'une cérémonie à la résidence de l'ambassadeur belge à Dakar. Au son des djembés, des danseurs africains endiablés ont enflammé la foule d'entrepreneurs, belges et sénégalais. Un spectacle qui a également ravi les yeux de Mme Jodogne et de Youssou N'Dour. Ce dernier, entre deux selfies avec des fans, a souligné auprès de Belga les liens entre la Belgique et le Sénégal, qui fonctionnent selon "une dynamique intéressante, un modèle qui fonctionne bien". La secrétaire d'Etat bruxelloise a elle profité de l'occasion pour mettre en lumière le "potentiel" du Sénégal alors que le pays a affiché une croissance autour de 7% en 2018. Elle a rappelé l'existence du Plan Sénégal Emergent (PSE), mis en place par le président Macky Sall et qu'il compte poursuivre, afin de maintenir notamment la croissance autour des 7%. "Il appartient à vous, entrepreneurs belges, de montrer et démontrer votre savoir-faire afin de répondre" aux ambitions sénégalaises, a-t-elle lancé. Vendredi sera davantage consacré à des visites de terrain, notamment du port autonome de Dakar ou du projet de "smart city" Diamniadio. (Belga)