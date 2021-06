Mode: Carven va rouvrir aux Champs-Elysées, après des décennies de fermeture

La maison de couture française Carven rouvrira en septembre sa boutique historique des Champs-Elysées après plusieurs décennies de fermeture, a annoncé mercredi le groupe chinois de luxe qui l'a relancée.

Peu connu en France, le groupe Icicle Shanghai Fashion Group, fondé à Shanghai en 1997 et qui détient la marque Icicle, avait racheté en 2018 Carven, une des plus anciennes maisons de couture françaises créée à la Libération.

Icicle possède 270 boutiques en Chine et le groupe a engrangé 217 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Ses vêtements haut de gamme sont composés uniquement de matières naturelles - cachemire, soie, coton, laine, lin - et utilisent des teintures végétales - oignon, écorce de noyer, fleur d'isatis, thé.

La marque chinoise avait ouvert en septembre 2019 à Paris sa toute première boutique internationale avenue George V, au cœur du "triangle d'or" du luxe. Un deuxième point de vente parisien ouvrira en décembre rue du Faubourg Saint-Honoré "pour donner plus d'exposition à la marque", indique à l'AFP Isabelle Capron, vice-présidente internationale d'Icicle.

Quant à Carven, son propriétaire indique "préparer la renaissance parisienne" de la marque "en septembre à son adresse et berceau historique du 6 Rond-Point des Champs Elysées" où la fondatrice Marie-Louise Carven avait installé son "salon" en 1945.

Carven compte actuellement deux boutiques en France et six en Chine, et emploie 46 personnes. La marque, qui incarnait le chic insouciant de l'après-guerre, était tombée dans l'oubli pendant plusieurs dizaines d'années avant de rebondir sous la houlette de Guillaume Henry, son directeur artistique entre 2009 et 2014. Une relance que ses successeurs n'avaient pas réussi à pérenniser, et Carven avait été placée sous sauvegarde en raison de difficultés financières.

La maison mère d'Icicle et Carven, Icicle Shanghai Fashion Group, annonce également se rebaptiser ICCF Group(pour Icicle Carven China France) afin d'intégrer le nom Carven et se "structurer de manière bicéphale".

Le groupe veut mettre en avant sa "vocation internationale" et "la coopération de deux cultures et de deux marchés: la France, capitale de la mode, de la création et des talents, et la Chine, porteuse de culture orientale, puissance industrielle et marché en plein essor".