Mode: Celine clôture la semaine du prêt-à-porter masculin à Paris

Le créateur français Hedi Slimane a clôturé dimanche la semaine du prêt-à-porter masculin à Paris avec sa première collection homme chic et décontractée pour Celine avec vue sur l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel.

Une grande sphère métallique avec des lumières de néon surplombait le podium dans un pavillon avec des vitres installé place de la Concorde.

Après un défilé mixte rock dominé par toutes les nuances du noir en septemre, le couturier qui avait travaillé chez Dior et Saint Laurent et considéré comme l'un des plus doués de sa génération, a dessiné une collection plus classique aux couleurs noir, gris et bleu marine avec ses iconiques silhouettes acérées et des cravates fines portés par des mannequins très mines.

S'y sont ajoutées quelques vestes oversize et des manteaux aux imprimés animaliers habillant des mannequins très minces avec des coupes de cheveux des années 60. Des chaussettes blanches se portent avec des chaussures et des pantalons noirs qui découvrent la cheville.

Curieusement, l'homme Celine ne porte pas de sac, bien qu'il soit l'un des produits phares de la marque française spécialisée jusqu'à présent dans les collections féminines.

Pour les clients les plus audacieux de Celine, Hedi Slimane propose des blousons en cuir noir ou avec des paillettes.

A la semaine du prêt-à-porter masculin qui a été marquée par le retour du costume revisité succèdent quatre jours de la haute couture.

- Asia Argento défile à Paris -

Outre Dior, le premier jour verra défiler lundi pour la maison italienne Antonio Grimaldi l'actrice italienne Asia Argento qui accuse le producteur américain Harvey Weinstein de viol et d'agressions sexuelles et fer de lance du mouvement #MeToo .

"Sa personnalité non conformiste correspond parfaitement à la collection, inspirée par la figure d'Ariane dans la mythologie grecque", a déclaré la maison Antonio Grimaldi.

Dans une photo de présentation du défilé, l'actrice fortement tatouée, apparaît dans une courte robe noire sans manches avec un motif en forme de cœur. A Paris, elle portera une robe de soirée blanche à coupe asymétrique ornée de plumes d'autruche, selon la maison italienne.

Asia Argento accusée à son tour d'agression sexuelle par un jeune acteur Jimmy Bennett a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec lui.