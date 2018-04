Wall Street ouvre en hausse, moins inquiète des tensions commerciales

Des traders à la Bourse de New York, le 10 avril 2018Bryan R. Smith

Wall Street montait lundi à l'ouverture, l'entrée cette semaine dans le coeur de la saison des résultats d'entreprises éclipsant au moins temporairement les inquiétudes de conflits géopolitiques et commerciaux.

Vers 13H40 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, s'appréciait de 0,51% à 24.484,96 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,36% à 7.132,12 points.

L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,41% à 2.667,08 points.

La Bourse de New York avait terminé en baisse vendredi, affectée par un recul marqué du cours des valeurs financières et la crainte d'une escalade des tensions autour de la Syrie: le Dow Jones avait perdu 0,50%, et le Nasdaq 0,47%.

Mais "les frappes menées par les Etats-Unis contre la Syrie ont finalement été interprétées par les marchés comme un non-événement", dans la mesure où elles sont restées limitées et ne seront a priori pas renouvelées dans l'immédiat, selon Fawad Razaqzada de Forex.com.

"Les investisseurs restent sur leurs gardes face à une éventuelle montée des tensions entre la Russie et les pays occidentaux", mais pour l'instant Moscou "n'a pas riposté".

"Les investisseurs vont donc pouvoir se concentrer sur la suite de la publication des résultats des entreprises américaines", ont estimé les analystes de Mirabaud Securities Genève.

"Si vendredi, ça a été la douche froide pour le secteur bancaire (avec pourtant des résultats meilleurs qu'attendu pour Citigroup et Wells Fargo), les résultats notamment de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix, Johnson & Johnson, Alcoa, Procter & Gamble et General Electric (attendus dans la semaine) pourraient donner un nouvel élan aux indices", ont-ils souligné.

Les prévisions des analystes sont cependant "très élevées" et un "tout petit accroc sera immédiatement sanctionné", ont-ils averti.

Lundi, Bank of America s'appréciait de 0,03% après avoir fait part de résultats trimestriels solides portés par une baisse de ses impôts et une hausse des prêts accordés aux ménages.

Après la clôture ce sera au tour de Netflix de dévoiler ses chiffres.

Lse indicateurs du jour étaient mitigés, l'activité manufacturière dans la région de New York ayant ralenti sa progression en avril mais les ventes au détail rebondissant plus que prévu en mars dans le pays.

Le marché obligataire reculait: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis progressait à 2,853% contre 2,827% vendredi soir, et celui à 30 ans à 3,051% contre 3,027% avant le week-end.