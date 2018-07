Mondial 2018 - Les Diables Rouges sont de retour en Belgique

(Belga) Les Diables Rouges sont de retour en Belgique après avoir remporté la troisième place à la Coupe du monde de football en Russie. L'avion transportant l'équipe nationale depuis Saint-Petersbourg est arrivé à Bruxelles dans la nuit de samedi à dimanche. Les joueurs donnent rendez-vous à leurs fans dimanche après-midi sur la Grand Place.

"Rouge tous ensemble. De retour en Belgique. Rendez-vous plus tard à Bruxelles", a communiqué le compte Twitter officiel de l'équipe des Diables Rouges vers 02h00 du matin dimanche. L'accueil par les supporters du joueur Vincent Kompany est filmé dans une vidéo postée peu après sur le réseau social. Le défenseur en maillot rouge serre les mains des fans portant les couleurs de la Belgique et pose tout sourire pour des photos en leur compagnie. Les 23 joueurs de l'équipe nationale belge et les 35 autres membres de la délégation ont décollé samedi soir vers 22h45 de Saint-Pétersbourg à destination de Bruxelles. Quelques heures plus tôt, les hommes de Roberto Martinez avaient enlevé la 3e place du Mondial 2018 de football, 2-0 aux dépens de l'Angleterre. Après avoir été reçus au Château de Laeken par le Roi et la Reine, les 23 Diables Rouges rencontreront leurs fans à 13h00 sur la Grand-Place de Bruxelles dimanche. Seuls les Diables Rouges, quatrièmes du Mondial 1986 au Mexique, avaient eu l'honneur de se rendre à la Grand Place. (Belga)