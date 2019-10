Mondial de rugby: Coupe du monde et typhon, quels scenarios ?

Le puissant typhon Hagibis se dirige vers le Japon et pourrait perturber les matches de la Coupe du monde de rugby, programmés samedi et dimanche.

Questions - et tentatives de réponses - autour de Hagibis, dix-neuvième typhon de la saison.

- Quel type de typhon menace le Japon ?

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a catalogué Hagibis comme "violent" -- la plus haute classification -- avec de fortes pluies et des rafales de vent qui pourraient atteindre 280 km/h. Et même s'il devrait faiblir avant de toucher les côtes nippones, il pourrait être l'un des typhons les plus puissants de ces dernières années, selon JMA.

Selon sa trajectoire, l'oeil du typhon devrait toucher le sud-est du Japon à proximité de Tokyo et Yokohama, suivant une trajectoire semblable à celle de Faxai qui avait frappé la région de Chiba, à l'est de Tokyo, deux semaines avant le début de la Coupe du monde. Faxai avait fait plusieurs morts et provoqué notamment de gros problèmes dans les transports.

Il arrive fréquemment que les typhons changent de trajectoire à la dernière minute et JMA, comme World Rugby, a souligné (mardi soir) qu'il était trop tôt pour prédire précisément la zone d'impact.

- Quels matches peuvent être impactés ?

Initialement, lundi, la trajectoire de Hagibis laissait planer une menace sur deux matches programmés dans l'île de Kyushu, la plus méridionale des quatre principales qui forment le Japon: Irlande - Samoa samedi à Fukuoka et pays de Galles - Uruguay dimanche à Kumamoto.

Le changement de trajectoire du cyclone, qui se dirige désormais vers la région de Tokyo, menace surtout la tenue de du match Angleterre-France, programmé samedi à 17h15 locales (10h15 françaises, 08h15 GMT) à Yokohama, banlieue de la capitale japonaise.

Le Japon doit affronter l'Ecosse dans le même stade dimanche à 19h45 locales. Selon les prévisions, le typhon aura alors pris la direction de la mer mais il pourrait toujours engendrer mauvais temps et problèmes dans les transports.

- Quels sont les solutions dont disposent les organisateurs ?

Les organisateurs ont souvent répété qu'ils disposaient d'un "solide" plan de contingence, avec différentes solutions allant du report du coup d'envoi plus tard le même jour, au changement de localisation et jusqu'à l'annulation d'une rencontre lors de la phase de poules.

Dans un entretien récent avec l'AFP, le directeur du tournoi Alan Gilpin a détaillé les conditions de prise de décision (relocalisation d'un match ou modification de l'heure du coup d'envoi).

"Dans les 72 heures précédant un match, nous voulons savoir vraiment si des éléments contraires peuvent avoir des conséquences. C'est en quelque sorte une pré-alerte. S'il s'avère qu'il y en a (des éléments), à partir de là, nous recevons des informations toutes les trois heures", a expliqué Gilpin.

"En fait, 24 h avant le match, nous devons savoir de façon à peu près certaine, quelle sera l'incidence de cette tempête tropicale, ou de ce typhon. Quelle sera sa zone d'impact, quelle sera la vitesse du vent, et quelles seront les possibles conséquences. Donc nous prenons des pré-décisions 24 heures avant", a-t-il détaillé.

Une décision concernant l'annulation d'un match sera confirmée "six ou huit heures avant" le coup d'envoi, a indiqué le directeur du tournoi.

- Que se passe-t-il si un match est annulé ?

En cas d'absence de solution et si un match de la première phase ne peut avoir lieu, la fédération internationale a prévu que chaque équipe se voit accorder deux points (match nul 0-0). Ce serait une première dans une Coupe du monde.

- Quelles pourraient être les conséquences sportives en cas d'annulation ?

Le match Angleterre-France oppose deux équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale. En cas d'annulation, les Anglais termineraient avec 17 points en tête de la poule C, devant la France (15 points).

Dans la poule A, l'annulation du match Japon-Ecosse aurait des conséquences terribles pour l'Ecosse qui serait dans l'impossibilité de jouer ce match décisif pour la qualification. Dans ce cas, le Japon terminerait en tête de la poule A, devant l'Irlande.