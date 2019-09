Mondial de rugby: l'Irlande se met en avant(s)

Une défense de fer, et des avants ultradominateurs qui entassent les essais: l'Irlande a balayé l’Écosse (27-3) avec le bonus dimanche à Yokohama pour s'offrir un horizon dégagé jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du monde.

Nouvelle-Zélande - Écosse et Irlande - Afrique du Sud: les deux premiers quarts de finale du Mondial japonais sont théoriquement connus après les deux "finales" de groupe de la 1re journée. A moins que le Japon ou les Samoa ne viennent bouleverser la hiérarchie dans la poule A.

Le XV du Trèfle peut préparer son rendez-vous contre le Japon, samedi à Shizuoka, en toute sérénité. Le jeu stéréotypé peaufiné depuis 2013 par Joe Schmidt, qui leur a permis d'accéder pour la première fois à la tête du classement mondial début septembre, est toujours diablement efficace. Les Écossais en ont fait les frais, incapables de franchir le rideau défensif vert. Et pourtant, le capitaine Rory Best en demande plus! "C'est un bon début mais nous devont faire encore mieux", a réclamé le talonneur.

Le seul motif d'inquiétude, pour l'Irlande, est toujours le même: l'état de forme de Johnny Sexton, régulièrement blessé ces derniers mois. Le meilleur joueur du monde 2018 s'est fait soigner aux adducteurs dès le milieu de la première période et a alors laissé la responsabilité du tir à Conor Murray. Il a été remplacé par Jack Carty à l'heure de jeu.

Mais l'ouvreur du Leinster n'avait pas besoin de forcer. Ses avants ont gagné le match - comme le vert dans les tribunes - à eux seuls en première période. Au retour des vestiaires, la pluie soutenue qui s'est abattue sur Yokohama n'a logiquement pas arrangé les affaires d'un pack écossais moins lourd.

-L’Écosse perd Watson-

Le deuxième ligne Iain Henderson s'est pris pour un trois-quarts sur une percée qui aboutit à l'essai de son compagnon de "cage" James Ryan (6e). Les Écossais commettent une pénalité dans les cordes de Sexton? Plutôt que de prendre les points, l'ouvreur choisit la pénaltouche et le ballon porté des Irlandais franchit la ligne (Rory Best, 14e).

C'est encore un avant, Tadgh Furlong, qui aplatit après un contre opportuniste d'Andrew Conway et une mêlée rapidement jouée par Murray (25e).

Peut-être vexés de se voir ainsi voler la vedette, les trois-quarts irlandais ont terminé le travail: Conway a inscrit l'essai du bonus (56e) sur une chandelle de Sexton mal réceptionnée par Stuart Hogg et récupérée par Jordan Larmour.

Impuissante, l'Ecosse a en plus perdu sur blessure son meilleur plaqueur, le flanker Hamish Watson (14 plaquages en 38 minutes!), touché à un genou. Même une supériorité numérique, après le carton jaune infligé à Tadhg Beirne (70e), n'a pas aidé le XV du Chardon.

"Notre énergie n'était pas à la hauteur d'un adversaire comme l'Irlande", a regretté le sélectionneur Greg Townsend. Qui aura une semaine pour réveiller ses troupes en vue du prochain match face aux Samoa, lundi 30 septembre à Kobe.