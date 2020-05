Monizze lance Activ', une plate-forme digitale pour le sport, la culture et la détente

(Belga) Monizze, société spécialisée dans l'émission de chèques-repas, éco-chèques et chèques-cadeaux, étoffe sa gamme en lançant Activ', une plate-forme digitale permettant aux salariés de réserver toutes sortes d'activités liées au sport, à la détente et à la culture de même que des camps pour enfants, a indiqué mardi lors d'un point presse Jean-Louis Van Houwe, fondateur et CEO de Monizze.

"Nous travaillons sur cette plate-forme depuis six mois. 700 activités sont disponibles, des musées aux expositions en passant par des activités sportives ou de bien-être", explique M. Van Houwe. Concrètement, l'employeur peut fournir à ses salariés une allocation de type "chèque-loisirs" qu'ils pourront dépenser via la nouvelle plate-forme Activ'. "L'allocation des employeurs est de maximum 100 euros par an, qui ne sont pas imposés. Les travailleurs recevront un minimum de 10% de réductions diverses. Ils peuvent aussi alimenter leurs comptes, après épuisement du montant alloué, s'ils souhaitent profiter des mêmes conditions", dit M. Van Houwe. "Les avantages pour les salariés sont évidents: un plus grand pouvoir d'achat net et de meilleurs prix. De plus, nous sommes heureux de pouvoir soutenir les secteurs du sport et de la culture, fortement touchés par les circonstances actuelles", souligne M. Van Houwe. Le lancement de cette nouvelle offre avait été prévu avant la crise du coronavirus. "En ces temps de confinement et de travail à domicile forcé, pouvoir refaire du sport à plusieurs et décompresser avec ses collègues sera un véritable soulagement", ajoute Jean-Louis Van Houwe. "Après tout, un mode de vie actif favorise le bien-être mental et physique des salariés, ce qui se traduit par moins de maladies et une plus grande productivité. Cela ne peut donc que profiter à nos entreprises lorsqu'elles reprendront leurs activités." Activ' est valable pendant 15 mois, à chaque fois du 1er juillet au 30 septembre de l'année suivante. La plate-forme est accessible via myMonizze ou l'application Monizze. (Belga)