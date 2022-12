Mons récompense ses commerces et entreprises dynamiques

(Belga) La Ville de Mons a récompensé plusieurs projets et entreprises dynamiques mercredi dans le cadre de son traditionnel "Prix Mercure". Ce projet veut mettre en avant les entrepreneurs qui ont fait le pari audacieux de lancer leur propre commerce ou entreprise. Plusieurs secteurs étaient concernés.

Le prix de la jeune entreprise a été attribué à "Barestho", dont la mission est d'aider les restaurateurs à gagner du temps dans la gestion de leurs réservations, lesquelles sont rassemblées sur une seule et unique plateforme informatique. Le prix de l'innovation est revenu à "WebstanZ", agence qui s'est taillée une place de choix sur le marché belge dans le développement informatique. La société "Coceptio SRL" a reçu le prix de l'emploi. La Logischool Mons, école d'encodage et de programmation information pour enfants, a obtenu le prix de l'économie sociale. "Ces entrepreneurs courageux entraînent notre région vers une dynamique positive de progrès et de développement", ont indiqué les instances montoises. "A travers eux et l'originalité de leur concept, c'est toute la région de Mons-Borinage qui bénéficie de leur engagement." La ville a, notamment, reçu du fonds Feder un montant de 10 millions d'euros pour soutenir le commerce indépendant en centre-ville. Au printemps 2022, douze bâtiments étaient disponibles en "maternité commerciale". Ils doivent déboucher sur la création de neuf commerces. L'objectif à l'horizon 2024 en centre-ville de Mons est d'atteindre 10.000 m² de surfaces commerciales occupées supplémentaires dont 7.500 m² sont déjà en projet. (Belga)