Montparnasse: l'électricité rétablie au plus tard mardi en fin de journée

Le trafic est interrompu au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à ParisMATTHIEU ALEXANDRE, MATTHIEU ALEXANDRE

L'alimentation électrique de la gare Montparnasse sera rétablie mardi en fin de journée au plus tard, voire dès lundi après-midi si les tests sont concluants, a annoncé dimanche le président de RTE, François Brottes lors d'un point presse.

Il s'agit d'une nette réduction des délais promis par le gestionnaire du réseau haute tension, qui tablait initialement sur un rétablissement du courant jeudi.

"Les travaux seront finis demain matin, nous pourrons procéder ainsi aux tests électriques avant mise en service demain à la mi-journée. Si ces tests sont concluants, nous pourrons rétablir l'alimentation lundi après-midi", a-t-il déclaré.

"S'ils ne le sont pas, nous pourrons rétablir mardi en fin de journée", a-t-il ajouté.

De son côté la SNCF a annoncé dimanche soir prévoir un train sur deux lundi, comme ce dimanche, la capacité de circulation demeurant réduite tant que la réalimentation de la gare n'est pas effective.

"Tant que le courant n'est pas rétabli, nous conservons le même dispositif", a précisé un porte-parole à l'AFP.

"Au-delà de pouvoir faire rouler les trains, il faut assurer leur maintenance et garantir le confort des voyageurs...or chaque jour qui passe, nous avons de plus en plus de trains stockés en maintenance".

Le poste électrique d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) qui alimente Montparnasse, a été gravement endommagé vendredi par un incendie encore inexpliqué, perturbant fortement la circulation des trains au départ et à l'arrivée de la gare parisienne.

Le retour de l'électricité doit permettre la remise en route du centre de maintenance des TGV non loin de Montparnasse et l'alimentation des voies de la gare.

RTE a expliqué avoir optimisé la pose de ses câbles de remplacement, a pu installer deux équipes dans la galerie de câbles plutôt qu'une et a finalisé les soudures de câbles dès ce dimanche, a expliqué Patrick Bortoli, directeur de la maintenance.

La conjonction de ces facteurs a permis d’accélérer le calendrier, a-t-il poursuivi.

Lundi "en début d'après-midi", le gestionnaire du réseau haute tension devrait être en mesure de préciser quand aura lieu le rétablissement de l'alimentation électrique de la gare, a indiqué M. Brottes à l'AFP.