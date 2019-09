Moscou accuse Google et Facebook d'ingérence dans les élections en Russie

(Belga) Le Service fédéral russe de supervision des communications a accusé dimanche les sociétés américaines Google et Facebook d'ingérence dans les élections en Russie.

Le moteur de recherche Google et le réseau social Facebook ont enfreint la législation russe interdisant la promotion politique lors des élections, a annoncé le service fédéral de supervision des communications Roskomnadzor dans un communiqué. "De telles actions peuvent être considérées comme une ingérence dans les affaires souveraines de la Russie et une obstruction à des élections démocratiques", a encore ajouté l'organe dans le communiqué. La Russie a organisé dimanche dans tout le pays des élections municipales et régionales qui avaient été marquées par une vague de manifestations en faveur de l'opposition à l'approche du vote. De hauts responsables russes ont affirmé que des puissances étrangères soutenaient les manifestants. (Belga)