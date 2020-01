Moselle: rassemblement contre la construction d'une plateforme Amazon

Une soixantaine de personnes, issues de partis politiques et d'associations, ainsi que des riverains, se sont rassemblées vendredi pour dénoncer l'implantation d'une plateforme logistique européenne d'Amazon sur le plateau de Frescaty, au sud de Metz.

"Stop Amazon, pollueur, destructeur, tricheur, profiteur", était-il écrit sur l'une des banderoles installées devant l'entrée du plateau de Frescaty, sur la commune d'Augny.

Des cartons avec chacun un message, "Amazon s'installe = mort du local" ou "Amazon paie tes impôts", ont été empilés par des manifestants brandissant pour certains des pancartes en forme de cercueil.

L'ancienne base aérienne de 380 hectares reconvertie en zone d'activités, située à quelques kilomètres au sud de Metz et desservie par l'autoroute A31, a été choisie par le géant du commerce en ligne pour y installer un centre de distribution européen.

La plateforme doit s'étendre sur 19 hectares avec 186.000 m2 d'entrepôts et devrait créer "2.000 à 3.000 emplois, peut-être même plus", avait dit à l'AFP Jean-Luc Bohl, président de Metz Métropole, propriétaire du plateau de Frescaty.

Une cérémonie de pose de la première pierre, prévue vendredi, a été reportée en raison "d'un impondérable de dernière minute", a fait savoir Virtuo, société qui porte le projet pour Amazon avec la foncière Argan. Elle devrait avoir lieu "probablement au printemps".

Pour Charlotte, militante à l'association Attac, "il est faux" de dire que le groupe américain est pourvoyeur d'emplois. "Pour un emploi créé par Amazon, c'est deux emplois perdus en termes de commerces de proximité et ce sont des emplois précaires, et difficiles", précise-t-elle.

"La logistique crée peu de valeur ajoutée, peu d'emplois, à faible qualification dans des conditions sociales difficiles", résume Jacques Maréchal, secrétaire départemental du Parti communiste de Moselle. "Ce dépôt sera totalement automatisé", croit-il savoir.

"En 20 ans d'implantation en France, Amazon est devenu un employeur majeur dans le pays, avec plus de 9.300 salariés en CDI", a réagi auprès de l'AFP Amazon, précisant qu'avec les emplois indirects générés par son activité, le groupe "est à l'origine de plus de 30.000 emplois sur le territoire français".

Les travaux ont démarré en janvier, pour une mise en service prévue en juillet 2021.

Pancarte en main, Xaviera, riveraine, s'"inquiète du changement de la qualité de vie". "La vallée de la Moselle est déjà hyper polluée, avec Amazon on va ajouter 400, peut-être 600 camions par jour" sur l'autoroute, peste Robert Lagal, membre de La France Insoumise.

Le géant du e-commerce assure développer "des projets ambitieux pour l'environnement" et avoir pris, en 2019, "un engagement fort pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris dix ans plus tôt et atteindre un bilan zéro carbone", avec notamment "une commande de 100.000 véhicules de livraison entièrement électriques, un investissement de 100 millions de dollars dans la reforestation et un recours à 100% aux énergies renouvelables en 2030", a détaillé Amazon, estimant que les déclarations des manifestants étaient "fausses".