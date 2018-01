Naf Naf racheté par le groupe chinois La Chapelle Fashion Co.

La marque de prêt-à-porter féminin Naf Naf (Vivarte) va être rachetée par le groupe chinois La Chapelle Fashion Co., qui reprendra l'ensemble des boutiques sauf une, a-t-on appris mercredi de sources syndicales.

"On nous a annoncé que La Chapelle est entré en négociation exclusive avec Naf Naf et ses filiales", ont précisé ces sources à la suite d'une réunion avec la direction. L'enseigne Naf Naf, qui compte 920 postes en équivalent temps plein, était en vente depuis mars 2017.

L'achat devrait être réalisé "fin mars début avril", ont dit à l'AFP les représentants du personnel.

Le groupe Vivarte n'a pas souhaité commenter dans l'immédiat.

Naf Naf compte environ 350 boutiques (dont une cinquantaine de franchises et 120 "corners" dans des grands magasins) en France et à l'étranger. Toutes seront reprises par La Chapelle Fashion Co., sauf une, située sur les Champs-Elysées à Paris, actuellement fermée pour travaux.

Les responsables syndicaux interrogés se sont dits étonnés de l'exclusion de cette boutique du périmètre de la vente. "Cette avenue, c'est une vitrine. Il est dommage que Naf Naf ne reste pas sur un emplacement tel que le magasin des Champs-Elysées", ont-ils regretté.

La Chapelle Fashion Co. comprend de nombreuses marques surtout connues en Chine (La Chapelle, Puella, UlifeStyle...) et se concentre sur "le marché grand public des vêtements pour femmes", selon son site. Le groupe chinois revendiquait plus de 9.000 points de vente en Chine à l'été 2017.

- Centre de décision en Chine ? -

"Compte tenu de la situation de Vivarte, on pense que le fait que Naf Naf soit en vente est une bonne chose pour l'investissement et pour le développement de la marque", ont estimé auprès de l'AFP plusieurs élus du personnel.

"Mais est-ce que le centre de décision restera en France ou va être délocalisé en Chine?", se sont-ils inquiétés.

Selon ces élus, la direction a assuré que ce rachat n'aurait "aucune conséquence juridique ou sociale" et que "les conditions de travail individuelles et collectives" seraient maintenues pour les salariés.

Ils restent toutefois préoccupées par le sort de la cinquantaine de salariés de NNCS (Naf Naf Chevignon Services), qui assurent notamment des fonctions de ressources humaines, de comptabilité ou de maintenance, et dont une petite partie travaille pour Chevignon, autre marque du groupe Vivarte. Un accord de transition devrait être mis en place jusqu'à fin 2018 pour leur permettre de continuer à travailler pour Chevignon mais ensuite, "on ne sait pas ce qui se passera", relèvent-ils.

En 2017, Naf Naf a enregistré un chiffre d'affaires de 208 millions d'euros.

Le groupe Vivarte, connu pour ses marques La Halle, Minelli, San Marina, CosmoParis et Caroll, est engagé depuis plusieurs mois dans un plan de cessions et de restructuration. Il a vu son chiffre d'affaires baisser d'environ 18% en 2017, à 1,8 milliard d'euros, et a enregistré une perte de 305 millions d'euros.

Vivarte avait annoncé mardi que l'enseigne de chaussures André serait rachetée par le site français de vente en ligne Spartoo, avec qui elle est entrée "en négociations exclusives".

En 2017, les marques de chaussures Pataugas et de vêtements Kookai avaient également été cédées par Vivarte, respectivement à l'australien Magi et à la société Start'Hopps. La filiale espagnole du groupe, Merkal, a également été vendue à un fonds d'investissement britannique en novembre.

La semaine dernière, le PDG du groupe, Patrick Puy, a annoncé que la marque de chaussures Besson était également mise en vente. Chevignon, un temps annoncée en vente, sera finalement conservée par Vivarte, faute d'offre satisfaisante.