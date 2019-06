Naufrage d'un bateau en Hongrie: inculpation du capitaine du bateau suspecté d'avoir causé l'accident

(Belga) Le commandant du bateau de croisière impliqué dans une collision mortelle avec une embarcation transportant des touristes sud-coréens mercredi soir sur le Danube, a été inculpé samedi par la justice hongroise, a indiqué à l'AFP une source judiciaire.

Le capitaine, un Ukrainien de 64 ans, a été présenté samedi au tribunal de Budapest à l'issue de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour "négligence criminelle sur une voie navigable publique". Le navire de croisière qu'il pilotait avait percuté l'embarcation plus petite dans laquelle se trouvaient 33 passagers sud-coréens et deux membres hongrois d'équipage, faisant sept morts et 21 disparus. (Belga)