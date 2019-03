Naufrage du Grande America: une deuxième nappe de pollution constatée

Une deuxième nappe de pollution aux hydrocarbures provoquée par le naufrage du navire italien Grande America a été constatée jeudi matin, a déclaré le ministre de la Transition écologique François de Rugy lors d'une conférence de presse à Brest.

"Il y a à ce stade deux nappes, une qui avait été constatée hier soir et une autre qui a été constatée ce matin", a assuré le ministre après un passage au Centre de traitement de crise (CTC) mis en place à la préfecture maritime de l'Atlantique à Brest.

"L'une a une longueur de 13 km et une largeur de 7 km, elle présente un aspect assez compact, la seconde est d'une longueur de 9 km et d'une largeur de 7 km, elle a un aspect un peu plus morcelé. Ces deux nappes sont environ distantes d'une vingtaine de km", a précisé le porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique Riaz Akhoune.

Les deux nappes dérivent, "plein est", à une vitesse de 35 km par jour, a indiqué pour sa part Stéphane Doll, directeur du Cedre (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux).

Les deux nappes se situent à 311 km de La Rochelle (Charente-Maritime), a précisé la préfecture maritime. Selon le directeur du Cedre, elles ne devraient pas atteindre le littoral "tout de suite".

Le Grande America, navire hybride entre un roulier et un porte-conteneurs, a coulé mardi à 333 km à l'ouest de La Rochelle (ouest) avec des matières dangereuses et 2.200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes, après un incendie à bord. Ses 27 occupants ont été secourus sains et saufs et ramenés à Brest.