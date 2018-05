NDDL: Borne annonce une concertation publique sur le réaménagement de l'aéroport de Nantes

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé vendredi une concertation publique à partir de septembre sur le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique, lors d'un point d'étape à Nantes, trois mois après l'abandon du projet de transfert à Notre-Dame-des-Landes.

"On va engager à partir de la deuxième quinzaine de mai la concertation avec les élus sur le programme de développement de Nantes-Atlantique pour qu'on ait un aéroport à l'échelle des besoins du Grand Ouest. Ensuite, on aura une phase de consultation du public sur le projet qui pourra démarrer à la rentrée" de septembre, a déclaré Mme Borne lors d'un point presse en préfecture.

"On est sur un programme d'ampleur donc ça suppose une consultation publique dont les modalités seront définies par la Commission nationale du débat public (CNDP). On s'oriente plutôt vers une concertation avec garant, une concertation large avec le public", a expliqué la ministre, alors que des riverains de la plateforme réclament la tenue d'un débat public.

"Il faut que ce temps de concertation ait lieu pour que toutes les options aient été examinées sur cet aménagement de Nantes-Atlantique et qu'il n'y ait pas de remords sur la qualité de la concertation qui a été menée", a souligné Mme Borne.

La ministre des Transports a reçu vendredi en préfecture les représentants des collectivités des Pays de la Loire, dont les maires des communes voisines de l'aéroport, pour aborder les enjeux de la protection des populations et des mobilités du Grand Ouest. Elle doit ensuite rencontrer à Rennes les élus de Bretagne.

"Ce n'était pas le temps des annonces", a reconnu Mme Borne, indiquant que le Premier ministre Edouard Philippe devait se rendre à Nantes "fin juin début juillet".

Une décision sur une éventuelle résiliation du contrat entre l'Etat et le groupe de BTP Vinci, concessionnaire de l'aéroport de Nantes et qui devait construire et exploiter celui de Notre-Dame-des-Landes, "sera annoncée le moment venu", a également dit la ministre.

"On cherche la meilleure forme juridique, la plus robuste, la plus respectueuse des intérêts de l'Etat", a-t-elle ajouté.

En attendant les aménagements les plus importants, "le concessionnaire a des travaux à faire à court terme" pour mieux accueillir les passagers, alors que Nantes-Atlantique a franchi à l'automne le cap des cinq millions de passagers annuels, et qu'elle devrait en accueillir neuf millions à horizon 2040.