NDDL: la deuxième opération d'expulsion se poursuit dans la ZAD

La deuxième opération d'expulsion a débuté vendredi peu après 06H00 dans l'ouest de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), dans une ambiance calme avec pour objectif d'évacuer six lieux occupés par des zadistes considérés comme illégaux, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Plusieurs dizaines de camions de gendarmerie ont pris position avant 06H00 dans le secteur de La Freusière, près de Saint-Jean-du-Tertre, à l'extrémité ouest de la ZAD, d'où se dégagaient d'importantes fumées de pneus et barricades, tandis qu'un hélicoptère survolait la zone, a constaté un journaliste de l'AFP. L'accès au site a été interdit à la presse.

En dehors de ce secteur, l'ambiance était calme en début de matinée, sans tirs de grenades ni de gaz lacrymogènes. La D81, qui traverse la ZAD sur un axe Nord-Sud, a été bloquée un temps par des fourgons de gendarmerie.

"Ca devient ridicule, tout ça pour des champs de carottes! Laissez nous vivre", a lancé une zadiste à un gendarme qui lui refusait l'accès à cette route.

En parallèle des évacuations, une opération de police judiciaire a été menée dans la ZAD dans le cadre de l'enquête ouverte après un tir de fusée d'artifice contre un hélicoptère de gendarmerie en avril, a indiqué la gendarmerie à l'AFP.

Les opérations se concentrent vendredi sur six sites situés un peu partout dans la ZAD. Outre "La Freusière", sont concernés "Ca geint de la tarte", "La maison des chats" où six personnes ont été évacuées selon la gendarmerie, "Le Phoenix", ainsi que "Ker Terre" et "Les cabanes anglaises", à l'est de la ZAD. Comme la veille, la liste des squats devant être évacués avait été communiquée aux occupants de la ZAD.

"Des +squats+ doivent être déconstruits, d'autres murés car il y a un engagement à ne pas les détruire", a précisé la gendarmerie.

Cette deuxième opération d'expulsion a commencé jeudi, un peu plus d'un mois après le lancement d'une première opération d'évacuations sur le site initialement prévu pour un aéroport, auquel le gouvernement a renoncé en janvier.

-Troubles modérés-

Les gendarmes mobiles s'étaient concentrés jeudi sur cinq sites situés à l'ouest de la D81, dans le secteur de la forêt de Rohanne. Ces lieux ont été détruits et il n'y a pas eu d'interpellation ni de blessé, les troubles ayant été "d'intensité très modérée", selon la gendarmerie.

Jeudi, environ 80 personnes ont fait face aux forces de l'ordre selon les gendarmes qui estiment à environ 200 le nombre d'opposants radicaux présents sur la ZAD, sur un total de 400 personnes.

Une journaliste de l'AFP a rencontré vendredi matin une dizaine de nouveaux zadistes qui s'engageaient dans la forêt pour "rejoindre les autres".

Les expulsions ne concernent pas les personnes "dont le dossier de régularisaton a été accepté" ni celles "dont le dossier est en cours d'instruction", avait précisé le général Richard Lizurey, directeur général de la Gendarmerie nationale.

Un zadiste a par ailleurs été condamné à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nantes pour "violences à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique" et à 5 ans d'interdiction de séjour en Loire-Atlantique. C'est la peine la plus lourde enregistrée depuis le début des évacuations. Il a été placé sous mandat de dépôt.

L'opération, qui vise une dizaine de sites et doit durer "quelques jours", mobilise 19 escadrons de gendarmerie, dont deux en réserve, étaient présents sur le secteur, soit 1.500 à 1.700 militaires.

Elle survient quelques jours après l'annonce par le gouvernement d'une régularisation rapide d'une quinzaine de projets agricoles, déposés par des occupants de la ZAD. Des conventions d'occupation précaire (COP), prévues par le Code rural, seront signées "dans les prochains jours" par les porteurs de ces projets maraîchers, ovins, bovins, d'apiculture, ou de plantes aromatiques, avait précisé lundi le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, à l'issue d'une réunion à Nantes du comité de pilotage sur l'avenir des terres de la ZAD.

Lors de l'opération d'expulsion qui avait eu lieu en avril, 29 habitats avaient été détruits sur les 97 que comptait la ZAD.