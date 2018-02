Neige et verglas: huit départements du centre et de l'est en vigilance orange

Météo France a placé dimanche matin un huitième département, le Rhône, en vigilance orange pour neige et verglas GERARD JULIEN

Météo France a placé dimanche matin un huitième département, le Rhône, en vigilance orange pour neige et verglas dans le centre et l'est de la France.

La vigilance concerne le Cantal, la Côte-d'Or, la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Marne, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et désormais le Rhône, selon le bulletin de 06H00 du service de prévision.

C'est un "épisode de neige ou verglas non exceptionnel, nécessitant cependant une vigilance particulière du fait d'un risque de verglas pouvant rendre les conditions de circulation difficiles", a précisé Météo-France.

"Jusqu'à présent, les précipitations sont essentiellement neigeuses mais des bruines verglaçantes sont possibles très ponctuellement", a-t-il ajouté.

Le redoux attendu - et qui touche déjà l'Ile de France où il fait 2 à 3 degrés - devrait permettre de sortir de la vigilance orange dans la matinée de dimanche, selon Météo France.