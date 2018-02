Neige: le point sur la situation en Ile-de-France

Transports en commun perturbés, bouchons sur les routes… Voici un point sur la situation jeudi matin en Ile-de-France, confrontée à des chutes de neige exceptionnelles.

Sur les routes: "éviter de conduire"

Plusieurs ministres ont demandé aux automobilistes d'éviter de conduire mercredi.

"Notre consigne aux automobilistes est de ne pas prendre leur voiture", a expliqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur Frédéric de Lanouvelle, évoquant une "situation exceptionnelle".

Un conseil qui a semble-t-il été suivi: si on a atteint 739 kilomètres de bouchons mardi soir, un record, selon le site d'informations routières Sytadin, le maximum enregistré mercredi matin (près de 200 km vers 8H00) est resté inférieur à un jour normal.

La situation a été particulièrement difficile sur la N118, au sud-ouest de Paris, où plus de 900 véhicules étaient encore bloqués à la mi-journée, selon la préfecture de police. Près de 2.000 personnes y avaient été bloquées toute la nuit dans leurs véhicules.

La ministre des Transports Elisabeth Borne a précisé que "les engins de salage et de déneigement ont travaillé toute la nuit".

Sur les axes routiers principaux de la région, la circulation est interdite depuis mardi 14H00 aux véhicules de plus de 7,5 tonnes, selon la préfecture de police.

Dans les trains: "reporter ses déplacements"

La SNCF a évoqué un trafic "très fortement perturbé" prévoyant moins d'un train sur deux en moyenne mercredi matin sur les lignes Transilien et des vitesses réduites sur les grandes lignes. Elle a conseillé à ses "clients de reporter leurs déplacements".

"Ce qui est problématique, ce sont trois lignes en Ile-de-France" (L, U et P, au sud-ouest et à l'est de Paris) pour cause de branches sur les caténaires et d'arbres sur la voie, a indiqué de son côté à l'AFP le président de la SNCF Guillaume Pépy. Selon lui, 2.500 agents ont été mobilisés cette nuit en Ile-de-France.

Côté RATP, le trafic est perturbé sur le RER A avec quatre trains sur 5 et sur le RER B avec 3 trains sur 4. Son interconnexion est par ailleurs interrompue à la gare du Nord à la demande de la SNCF, selon la RATP.

Pas de bus mais des métros

Selon la RATP, le trafic pour les bus était quasi nul, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis après une décision préfectorale.

Les transports scolaires ne circulent pas non plus dans plusieurs départements, notamment en Seine-Saint-Denis, en Essonne, dans les Yvelines ou en Seine-et-Marne.

Sur le tramway, le trafic est normal sur les 5 lignes (T1, T2, T3a et T3b, T7), fonctionnel à 50% sur une ligne (T8), et interrompu totalement sur deux lignes (T5 et T6).

Le trafic est également normal sur 6 lignes du métro (L1, L3, L7, L10, L11, L14) mais reste légèrement perturbé sur les autres.

La RATP va continuer à faire circuler des trains et tramways la nuit "afin d'éviter le gel de ses installations", a-t-elle annoncé.

Quelques perturbations dans les aéroports

Selon une source aéroportuaire, il y a des retards et quelques annulations sur le moyen-courrier (le long-courrier n’est pas touché) à cause des opérations de dégivrage et de déneigement des plateformes aéroportuaires et surtout du manque de personnel qui n'a pas réussi à se rendre sur la plateforme.

Mardi, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle avait eu "une journée quasiment normale" mais Orly avait enregistré "des retards supérieurs à une heure en moyenne pour cause de dégivrage", a indiqué le gestionnaire des aéroports parisiens, ADP. A Orly, des passagers ont même dormi à même le sol dans l'aérogare.

Pas de panne de courant

Enfin, les chutes de neige n'ont pas eu d'impact sur la distribution d'électricité, selon le gestionnaire du réseau Enedis.