Neige: retour à la normale à Montpellier

L'action des services techniques et le retour du soleil ont permis vendredi en fin d'après-midi de dégager les principaux axes de circulation dans le centre-ville de Montpellier où de nombreuses voitures, les quatre lignes de tramways et des bus circulaient à nouveau après la paralysie totale des deux derniers jours, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'exploitant du tramway a annoncé dans l'après-midi la reprise des quatre lignes, prévoyant "des retards le temps de la remise en fonctionnement du réseau".

La neige a été dégagée ou a fondu dans la plupart des rues. Le ramassage de poubelles reprenait timidement, tout comme les livraisons. La plupart des commerces et des terrasses de café sont à nouveau ouverts mais certains employés n'ont toujours pas pu rejoindre leur poste.

Nombre de véhicules échoués sur des places ou sur des trottoirs étaient en cours de dégagement dans l'après-midi via des dépanneuses. Les grands axes autour de Montpellier, notamment l'A9 et l'A750, ont été rouverts à la circulation depuis jeudi soir, alors que des milliers d'automobilistes y avaient été bloqués parfois plus de 10 heures mercredi et jeudi.

Les pompiers de l'Hérault ont indiqué vendredi matin avoir reçu en 48 heures 5.200 appels d'urgence liés à l'épisode neigeux et avoir effectué 998 interventions qui ont mobilisé jusqu'à 750 sapeurs-pompiers. Vendredi, ils sont notamment intervenus à Montpellier après l'effondrement sous le poids de la neige du toit métallique d'un entrepôt de 1.600 m2 dont les occupants avaient été évacués préventivement et d'un chapiteau de 300 m2 à vocation festive. Aucune victime n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants.

Dans un communiqué, le CHU de Montpellier a salué vendredi "la mobilisation exceptionnelle de ses équipes" pendant l'épisode neigeux. En raison des difficultés de circulation et de l’absence de transports en commun, de nombreux professionnels n’ont pu rejoindre leur poste de travail entre mercredi après-midi et vendredi matin. Plusieurs centaines d’agents du CHU (médecins, soignants, administratifs et techniques) sont alors restés sur place pour assurer la continuité des soins, certains professionnels ayant enchaîné jusqu'à trois vacations de travail.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs centaines de patients, de visiteurs et de personnels ont été hébergés dans les locaux du CHU. Grâce à la mobilisation des équipes logistiques, plus de 1.000 repas ont été servis cette nuit-là, en plus de ceux distribués aux patients hospitalisés.

Suite aux intempéries, plusieurs évènements ont été annulés ou reportés dans le Gard et l'Hérault, notamment l'abrivado des plages au Grau-du-Roi (Gard). Initialement fixé au 3 mars, cet évènement - un lâcher de taureaux encadrés par des gardians - qui lance la saison taurine dans la région et rassemble chaque année plusieurs milliers de personnes, a été repoussé d'une semaine.