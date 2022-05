Népal: l'épave de l'avion avec 22 personnes à bord a été retrouvée

(Belga) Les secours ont retrouvé lundi l'épave de l'avion de passagers disparu au Népal, a annoncé un responsable militaire, sans donner de détails sur les 22 personnes, dont deux Allemands, qui se trouvaient à bord.

"Une équipe de secouristes a localisé l'épave de l'avion et a partagé une photo. D'autres équipes s'y rendent afin que nous puissions obtenir plus de détails", a déclaré le porte-parole de l'armée népalaise, Narayan Silwal. Un avion transportant 22 personnes avait disparu au Népal. L'appareil de la compagnie privée Tara Air reliait la ville touristique de Pokhara à Jomson, à 70 km plus au nord. (Belga)