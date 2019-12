Nestlé cède 60% d'Herta pour s'orienter vers des produits végétariens

(Belga) Le géant suisse de l'alimentation Nestlé va céder 60% des charcuteries Herta au groupe espagnol Casa Tarradellas, créant une co-entreprise avec ses parts restantes et conservant les gammes végétariennes de la marque allemande, a-t-il annoncé dans un communiqué jeudi soir.

Nestlé et Casa Terradellas, un des leaders de l'agro-alimentaire commercialisant notamment pizzas, pâtes réfrigérées, sandwiches ou pâté et réalisant un chiffre d'affaires de 936 millions d'euros en 2018, vont créer une co-entreprise pour Herta avec leurs parts respectives, de 40 et 60%, basée en Espagne. Les activités continueront d'être gérées par les entités locales d'Herta en France, en Allemagne, en Belgique (incluant le Luxembourg) et au Royaume-Uni (incluant l'Irlande). Les activités Herta de charcuterie et de pâtes à tarte/pizza ont réalisé un chiffre d'affaires de 667 millions d'euros en 2018 et ont été valorisées à 690 millions d'euros, précise Nestlé dans un communiqué. La clôture de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2020. Le groupe suisse précise que Nestlé "conservera et continuera à développer les gammes végétariennes Herta existantes, conformément à sa stratégie de renforcement de ses offres à base végétale". "Les activités Herta ont enregistré de solides performances au cours des dernières années et sont bien placées pour poursuivre leur croissance", a réagi Marco Settembri, directeur général zone Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord pour Nestlé. (Belga)